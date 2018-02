OCBC erwartet nach Goldrally deutlichen Kursrückgang bis Jahresende

Die Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) veröffentlichte gestern ihren Jahresausblick auf die Rohstoffmärkte 2018. Wie Kitco News meldet, geben die Analysten darin eine bearishe Prognose für den Goldpreis ab, da sie weiterhin mit einer starken Wirtschaftsentwicklung rechnen."Das gelbe Metall sollte im Jahresverlauf vor dem Hintergrund eines guten globalen Wirtschaftswachstums allmählich tiefer sinken, während die Zinssätze Schritt für Schritt steigen", schreibt der Ökonom Barnabas Gan im Bericht der Bank. "Wir bleiben daher bei unserer Prognose von 1.100 $ je Unze zum Jahresende."Die bisherige Rally des Goldkurses war dem Experten zufolge in erster Linie eine Folge des sinkenden Dollarkurses. "Die 30-tägige Korrelation zwischen den beiden Assets war Anfang Februar mit -0,91 nach wie vor stark ausgeprägt, was darauf hindeutet, dass der Anstieg des Goldpreises vor allem auf die schwächere US-Währung zurückzuführen ist."Das erste Quartal des Jahres könne Gold zwar wahrscheinlich noch oberhalb der 1.300-$-Linie beenden, danach sei jedoch mit einem deutlichen Rückgang bis Jahresende zu rechnen. Auch die Goldnachfrage wird sich nach Einschätzung der OCBC in diesem Jahr kaum erholen, nachdem sie 2017 auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gesunken war.© Redaktion MinenPortal.de