FYI Resources will Kapital in Höhe von $ 3 Mio. beschaffen, um die Entwicklung von hochreinem Aluminium zu beschleunigen

- FYI Resources hat für die Emission von bis zu 37,5 Millionen Aktien zu einem Preis von $ 0,08 pro Aktie an institutionelle und erfahrene Anleger zur Beschaffung von $ 3 Millionen erfolgreich mehrere Zusagen erhalten.- Die Platzierung wird durch den wichtigen bestehenden Aktionär Regal Funds Management (Regal) und durch den neuen institutionellen Aktionär Paragon Funds Management (Paragon) unterstützt. Regal und Paragon werden nach dem Settlement 13 % bzw. 5 % der Aktien des Unternehmens halten.- Das Unternehmen verfügt nunmehr über die volle Kapitaldeckung für die Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie (VMS), die Einleitung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BMS) und alle damit verbundenen Projektaktivitäten, unter anderem Genehmigungen, metallurgische Untersuchungsarbeiten und die Vermarktung der Produkte mit hochreinem Aluminiumoxid (HA).- Die starke Unterstützung durch neue und bestehende institutionelle Investoren ist ein Beweis für die Unterstützung und das Vertrauen in die HA-Strategie von FYI.- Foster Stockbroking Pty Ltd fungiert als Lead Manager für die Platzierung. FYI Resources (ASX: FYI) (das Unternehmen oder FYI), ein auf die Entwicklung von Projekten mit hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Westaustralien konzentriertes Unternehmen, freut sich, die Beschaffung von bis zu $ 3 Millionen (vor Kosten) durch die Emission von 37,5 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien zu einem Preis von $ 0,08 pro Aktie (Platzierung) bekannt zu geben. Die Platzierung wird nach Maßgabe der Platzierungskapazität des Unternehmens in zwei Tranchen durchgeführt.Die Platzierung erfährt starke Unterstützung durch eine Gruppe neuer und bestehender institutioneller Investoren. Die Platzierung soll von Regal Funds Management mit einem voraussichtlichen Anteil von 13 % am Kapital des Unternehmens und dem hoch angesehenen Rohstoff-Investor Paragon Funds Management gestützt werden, der ebenfalls als wichtiger Anteilseigner aus der Platzierung hervorgehen wird.Das Kaliber der Investoren, die von der HA-Strategie von FYI angezogen werden, ist eine Bestätigung für die bisherige Tätigkeit des Unternehmens und belegt die Unterstützung für die Durchführung des für 2018 vorgesehenen Arbeitsprogramms.Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach dem Settlement der Platzierung über die volle Kapitaldeckung verfügt, um das geplante Entwicklungsprogramm der ersten Vormachbarkeitsstudie (VMS) und die anderen damit verbundenen Projektprüfungstätigkeiten durchzuführen, unter anderem Genehmigungen, metallurgische Untersuchungsarbeiten und die Vermarktung der HA-Produkte, und um eine bankfähige Machbarkeitsstudie (BMS) auf den Weg zu bringen.Der Managing Director von FYI Resources, Roland Hill, erklärte dazu: Wir sind außerordentlich erfreut über das Maß an Unterstützung, das wir im Rahmen der Platzierung erfahren, insbesondere seitens unseres bestehenden institutionellen Aktionärs Regal Funds Management und neuer Institutionen, unter anderem Paragon Funds Management, sowie weiterer Anleger, die in das Register aufgenommen werden.Mit dem Kapital, das wir beschaffen wollen, sind wir in der Lage, die Fertigstellung unserer VMS zu beschleunigen, die im Juni-Quartal 2018 vorliegen dürfte. Anhand der Ergebnisse aus unseren frühen Untersuchungen erwarten wir positive Resultate der VMS und gehen davon aus, dass wir unmittelbar zu einer BMS übergehen können. Aufgrund der hohen Qualität der Ausgangsmaterialien aus Cadoux, deren ausgezeichneter Zugänglichkeit und deren Ansprechen auf unser Flowsheet sowie der guten Verfügbarkeit der Standardausrüstung sind wir der Ansicht, dass sowohl die VMS als auch die BMS relativ schnell mit angemessenen Finanzmitteln fertig gestellt werden können. Damit kann FYI sein Zielprodukt, also hochreines Aluminiumoxid (4N), realisieren.Foster Stockbroking Pty Ltd fungiert als Sole Lead Manager für die Platzierung.Für die Emission von 37,5 Millionen Aktien zu einem Preis von $ 0,08 pro Aktie zur Beschaffung von Kapital in Höhe von $ 3 Millionen liegen feste Zusagen vor. Die vereinnahmten Mittel werden für die Weiterentwicklung der HA-Strategie des Unternehmens verwendet, unter anderem für eine Vormachbarkeitsstudie und andere damit verbundenen Arbeiten und Studien bis hin zu einer bankfähigen Machbarkeitsstudie; sowie für die Fortführung der Kali-Strategie des Unternehmens für Südostasien; für die Kosten der Emission und als Betriebskapital. Die Platzierung wird nach Maßgabe der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß den Notierungsvorschriften 7.1 und 7.1A der ASX in zwei Tranchen durchgeführt.- Tranche 1 - bestehend aus 11,4 Millionen Aktien (7,3 Millionen gemäß Notierungsvorschrift 7.1 und 4,1 Millionen gemäß Notierungsvorschrift 7.1A) für einen Erlös von $ 918.000 (vorbehaltlich der Hauptversammlung, die am 19. Februar 2018 stattfinden soll); die Emission erfolgt voraussichtlich um den 23. Februar 2018; und- Tranche 2 - bestehend aus 26,1 Millionen Aktien für einen Erlös von $ 2,08 Millionen, die vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre ausgegeben werden; um diese Genehmigung wird auf der Hauptversammlung ersucht, die Mitte März 2018 stattfinden soll.Roland Hill Managing DirectorTel.: 0414666178Simon Hinsley, Investor & Media RelationsTel.: 0401809653simon@nwrcommunications.com.auFYI positioniert sich derzeit als wichtiger Hersteller von hochreinem Aluminiumoxid (4N oder HA) auf dem sich rasch weiterentwickelnden Markt für LED, Elektrofahrzeuge (EF), Smartphone- und Fernsehbildschirme und sonstigen verwandten Märkten für High-Tech-Produkte.Grundlagen der HA-Strategie sind die äußerst hochwertige Lagerstätte mit aluminiumhaltigem Ton (Kaolin) in Cadoux und das positive Ansprechen der Ausgangsmaterialien auf das HCl-Flowsheet des Unternehmens in einem mittleren Temperaturbereich und mit atmosphärischem Druck. In der Strategie vereinen sich verschiedene überlegene Qualitätsmerkmale, sodass das HA-Projekt Weltklassepotenzial besitzt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!