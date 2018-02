Platingruppenmetalle verzeichnen weitere Kursgewinne im November

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten USGS veröffentlichte in dieser Woche seinen Bericht zu den Preisen der Platingruppenmetalle im November 2017. Dieser zeigt, dass die Kurse im elften Monat des Jahres weiter gestiegen sind.Der durchschnittliche Platinpreis erhöhte sich dabei nur unwesentlich und lag im November 1,5% über dem Preis im Oktober. Auch der Iridiumpreis war fast unverändert. Bei Palladium wurde gegenüber dem Durchschnittspreis des Vormonats ein Plus von 4% verzeichnet, bei Rhodium ein Plus von 3%.. Für Ruthenium wurde jedoch ein Preisanstieg von 60% gemeldet.Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Kurse der Platingruppenmetalle - mit Ausnahme von Platin selbst - deutlich erhöht. Die Kursgewinne seit November 2016 betragen 44% bei Palladium, 83% bei Rhodium, 43% bei Iridium und ganze 216% bei Ruthenium. Platin war dagegen 5,3% günstiger als im Vorjahr.© Redaktion GoldSeiten.de