Harte Gold Corp. verdreifacht Mineralressource auf Projekt Sugar Zone

Toronto, 15. Februar 2018 - Harte Gold Corp. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) meldet eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und beachtliche Steigerung gegenüber der NI 43-101 konformen Mineralressourcenschätzung, die in der wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment), datiert den 12. Juli 2012, enthalten ist.Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au, was die Basis des neuen Minenplans des Unternehmens bilden wird, umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen enthaltenes Gold. Siehe Tabelle unten für eine Sensitivitätsanalyse.Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold Corp., sagte: "Wir sind mit den Ergebnissen der aktualisierten Mineralressourcenschätzung sehr zufrieden, die größtenteils auf dem Bohrprogramm des Jahres 2017 basiert. Mit der Entdeckung der Middle Zone und der Erweiterung der Sugar Zone in Fallrichtung haben wir jetzt 1,5 Millionen Unzen abgegrenzt und gezeigt, dass diese Lagerstätte ein signifikantes Größenpotenzial besitzt. Durch den Abbau auf der Liegenschaft Sugar Zone im Laufe der letzten zwei Jahre haben wir den Gehalt, die Kontinuität und das Abbauverfahren bestätigt. Wir werden die Entwicklung dieser Mineralressource zur Tiefe und in Streichrichtung fortsetzen."Harte Gold beauftragte P&E Mining Consultants Inc. ("P&E") mit der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung, um zusätzliche Kernbohrungen in den Bereichen Sugar Zone und Middle mit einer Gesamtlänge von 185.000m miteinzubeziehen. Harte Gold wird eine NI 43-101 konforme Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung und einen technischen Bericht ("aktualisierter technischer Bericht") innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bei SEDAR einreichen.Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Sensitivität der Mineralressourcenschätzung1. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit demonstriert.2. Die Mineralressourcenschätzung könnte durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanspruchs-, Steuerfragen, soziopolitische Fragen, Marketingfragen oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.3. Die geschlussfolgerte Mineralressource in dieser Schätzung besitzt gegenüber der angezeigten Mineralressource ein niedrigeres Vertrauensniveau und sie darf nicht in einen Mineralvorrat umgewandelt werden. Der Cut-off-Gehalt von 3 g/t Au wurde abgeleitet von: Goldpreis 1.250 USD, Wechselkurs 0,80 USD, Abbaukosten 86 CAD pro Tonne, Aufbereitungskosten 28 CAD pro Tonne, nachhaltiger Investitionsaufwand 10 CAD pro Tonne, Allgemein- und Verwaltungskosten 5 CAD pro Tonne, Raffinierungskosten 5 USD pro Unze, Ausbringungsrate von 96% und 115 USD pro Unze für Transport, Verhüttung und Abgabenzahlungen (Durchschnitt der Gesamtproduktion).Ungefähr 50% der in der Kategorie "angezeigt" klassifizierten Mineralressource befindet sich in den oberen 500m der Lagerstätte Sugar Zone und in einem Teil der Lagerstätte Middle Zone. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Goldgehalt in der Tiefe konstant ist und sich durch weitere Infill-Bohrungen verbessern wird. Für 2018 visiert das Unternehmen Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 30.000m an, die sowohl in der Sugar Zone als auch in der Middle Zone niedergebracht werden.Die Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Veranschaulichung der MineralressourceEine weitere Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mineralressourcenschätzung bei Cut-off-gehalt von 3,0 g/t Au (1-6)1. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit demonstriert.2. Die Mineralressourcenschätzung könnte durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanspruchs-, Steuerfragen, soziopolitische Fragen, Marketingfragen oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.3. Die geschlussfolgerte Mineralressource in dieser Schätzung besitzt gegenüber der angezeigten Mineralressource ein niedrigeres Vertrauensniveau und sie darf nicht in einen Mineralvorrat umgewandelt werden. Das Unternehmen erwartet, die aktualisierte PEA bis Ende April zu veröffentlichen.Herr Roman sagte: "Da alle wichtigen Kapitalkomponenten bezahlt oder in Auftrag geben wurden, ist die Wirtschaftlichkeit des Projekts gut definiert. Der Bau der Aufbereitungsanlage liegt im Zeitplan und wir erwarten den Start der Inbetriebnahme zu Begin der zweiten Hälfte des Jahres 2018." Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen und gemäß der Abbaugenehmigung für Phase 1 30.000 Tonnen Erz abgebaut hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen enthaltenes Gold. Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung der NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. Robert Kusins, P.Geo. und Harte Golds Senior-Ressourcengeologe ist Harte Golds qualifizierte Person. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt. Die unabhängige qualifizierte Person Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET von P&E Mining Consultants Inc. hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario, verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.