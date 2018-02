Indien: Was der neue Haushaltsplan für den Goldmarkt bedeutet

Die Ausarbeitung einer umfassenden Strategie, um Gold als Anlageklasse weiterzuentwickeln. Dies könnte zum Entstehen neuer goldgedeckter Finanzprodukte und damit auch zu einer höheren Nachfrage institutioneller und privater Anleger führen.



Der Aufbau eines System aus regulierten Goldhandelsplätzen - ein schwieriges Unterfangen am stark fragmentierten, unübersichtlichen und ineffizienten indischen Goldmarkt. Regulierte Börsen könnten die Transparenz und Liquidität des Marktes erhöhen und dadurch das Vertrauen der Anleger stärken.



Neuauflage des Programms zur Monetarisierung physischer Goldbestände (Gold Monetisation Scheme, GMS). Anleger können im Rahmen des Programms zinstragende Goldkonten eröffnen, während Goldhändler und Juweliere Goldkredite erhalten.

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern einen neuen Bericht, in dem die Goldexperten den diesjährigen Haushaltsplan Indiens und seine potentiellen Auswirkungen auf den Goldmarkt untersuchen. Das Land hat einen Anteil von rund einem Fünftel an der weltweiten Goldnachfrage und wird nach Angaben der Weltbank schon bald zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt zählen.Bei der Vorstellung des aktuellen Etats kündigte der indische Finanzminister Arun Jaitley demnach drei entscheidende Vorhaben an:Nach Einschätzung des WGC stellen die angekündigten Vorhaben für die indische Goldindustrie einen Schritt in die richtige Richtung dar, auch wenn viele Details noch ungeklärt sind. Einen positiven Einfluss erwarten die Analysten zudem von einem Gesetz, welches das Einprägen des Feingehalts bei Goldprodukten obligatorisch machen und noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Die Umsetzung anderer Vorhaben, wie das Netzwerk aus regulierten Goldbörsen, wird jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen.Finanzminister Jaitley kündigte zudem an, dass der Schwerpunkt künftig auf der Entwicklung der ländlichen Wirtschaft liegen wird. Auch das lässt einen Anstieg der indischen Goldnachfrage vermuten, da zwei Drittel der Gesamtnachfrage auf die Goldkäufe der ländlichen Bevölkerung zurückgehen. Eine Untersuchung des WGC hatte außerdem ergeben, dass sich bei einem Anstieg der durchschnittlichen Einkommen um 1% auch die Goldnachfrage um 1% erhöht, wenn andere Faktoren unverändert bleiben. Erklärtes Ziel des indischen Finanzministeriums ist es nun, die Einkommen der Bauern bis 2022 zu verdoppeln.© Redaktion GoldSeiten.de