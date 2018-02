Capital Economics erhöht Preisprognose für Gold und Silber

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Capital Economics hat seine Vorhersagen für den US-Dollar und infolgedessen auch die Preisprognosen für Gold und Silber gestern an die veränderte Marktlage angepasst. Dies geht es aus einen Artikel des Nachrichtenportals Kitco News hervor.Demnach rechnen die Analysten vorerst nicht mehr mit einer Erholung des Dollars, sondern erwarten, dass die US-Währung zum Jahresende gegenüber dem Euro und den Yen auf einem ähnlichen Niveau notiert wie aktuell. Aus diesem Grund korrigierten sie auch ihre Vorhersagen für die Edelmetalle nach oben und prognostizieren nun einen Goldpreis von 1.275 $ und einen Silberpreis von 15,50 $ gegen Ende 2018. Zuvor lagen die Kursziele bei 1.200 $ bzw. 15,00 $ je Unze.Die Marktforscher bleiben damit trotz allem bei ihrer bearishen Einschätzung und weisen darauf hin, dass die Abwärtsrisiken überwiegen. Insbesondere weitere geldpolitische Straffungen in den USA könnten den Goldkurs unter Druck setzen. "Wir erwarten vier Zinserhöhungen in diesem Jahr, während die Märkte von drei Zinsschritten ausgehen", schreibt die Rohstoffexpertin Simona Gambarini in dem aktuellen Bericht. "Das würde die Opportunitätskosten für das Halten von nicht zinstragenden Assets wie Gold erhöhen."Negativ werde sich zudem die Inflationsrate auswirken, die den Analysten zufolge in diesem Jahr nur bei knapp über 2% liegen und 2019 auf rund 2,5% klettern wird. Diese wäre jedoch nicht ausreichend, um einen Anstieg der Realzinsen zu verhindern.2019 wird sich der Goldpreis nach Auffassung der Marktforscher jedoch deutlich besser entwickeln, wenn der Zinszyklus der Federal Reserve endet und die Wirtschaft Anzeichen einer "zyklischen Abschwächung" zeigt.Unsicherheitsfaktor sei in der Zwischenzeit die Geopolitik: "Eine Eskalation der geopolitischen Risiken kann jederzeit zu einem sprunghaften Anstieg der Goldkäufe und zu höheren Preisen führen", erklärt Gambarini.© Redaktion GoldSeiten.de