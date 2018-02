Wird Gold diesmal nach oben ausbrechen?

Der Edelmetallanalyst Jordan Roy-Byrne hat gestern ein neues Video-Update veröffentlicht, in dem er die aktuelle Entwicklung des Goldpreises und der Goldaktien anhand verschiedener Charts kommentiert.Der wöchentliche Kerzenchart zeigt, dass der Goldkurs bis zum Widerstandsbereich von etwa 1.360 $ - 1.370 $ gestiegen ist. Roy-Byrne weist darauf hin, dass die gleitenden Durchschnitte "perfekt bullisch angeordnet sind." Der Goldkurs könne daher bis in den Bereich von 1.270 $ - 1.280 $ fallen, ohne sein derzeitiges Momentum zu verlieren. "Gold bereitet sich hier auf einen entscheidenden Ausbruch nach oben vor", so der Experte.Diese Rally steht seiner Ansicht nach jedoch aus verschiedenen Gründen nicht unmittelbar bevor. "Seit dem Tief im Dezember 2016 beruhte die positive Entwicklung des Goldpreises nur auf dem schwachen Dollars", gibt Roy-Byrne zu bedenken. "In realen Werten ist Gold seitdem nicht genügend gestiegen." Um tatsächlich nach oben ausbrechen zu können, müsse der Kurs auch im Verhältnis zu den Fremdwährungen und den Aktien die im Chart gezeigte Widerstandslinie überwinden. Der Analyst rechnet zwar damit, dass das in diesem Jahr geschieht, aber wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten Wochen.Gegen einen sofortigen Ausbruch spricht dem Experten zufolge auch die Kursentwicklung im Minensektor. Der Goldaktien-Index HUI notierte Ende letzter Woche beispielsweise noch auf einem 52-Wochen-Tief und die Indices des Sektors sind im Allgemeinen noch recht weit vom nächsten Widerstand entfernt. "Die Goldaktien müssen nicht besonders stark sein, aber wenn sie so sehr hinterherhinken wie jetzt, dann zeigt uns das, dass ein Ausbruch des gesamten Sektors im Moment unwahrscheinlich ist", erklärt Roy-Byrne.© Redaktion GoldSeiten.de