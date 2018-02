Raketenstart an den Edelmetallmärkten!

Es soll einer sagen, wir haben es nicht lautstark und auf allen Kanälen verkündet.Die letzten drei Wochen schrieb ich unermüdlich, dass die Zielbereiche im gesamten Edelmetall- sowie Minensektor erreicht wurden und nun die Zeit gekommen ist, Positionen zu hinterlegen.Über dreihundert Neuabonnenten sind nur die letzten 7 Tage dazugekommen und konnten über die Märkte Gold, Silber, Gold (SPDR Gold Trust) sowie im Minensektor: GDX, GDXJ sowie im HUI Positionen hinterlegen, welche bereits jetzt deutlich im Plus liegen.In allen oben genannten Märkten hatten wir Tradingbereiche hinterlegt, in allen Märkten ist der Raketenstart gezündet worden, und wir stehen nun deutlich im Plus und können bereits die ersten Stopps auf den Einstiegspreis setzen und damit jegliches Risiko aus der Position nehmen."Was wir aktuell über unsere Märkte hinweg vorfinden, ist eine Anomalie, wie ich sie bei unserem eigenen Portfolio an analysierten Märkten bisher noch nie vorgefunden habe.Wir befinden uns nicht nur in einer Branche an markanten Trendwendepunkten, sondern über verschiedene nicht miteinander zusammenhängende Marktsegmente hinweg. Der gesamte Edelmetallsektor steht an oder mitten in Tradingbereichen, die Indizes in Deutschland und den USA stehen an oder in Tradingbereichen. Selbst der davon unabhängige US DOLLAR Index DXJ steht vor einer größeren Trendwende und an einem Tradingbereich"In allen oben genannten Märkten haben wir unsere Zielbereiche die letzten Tage erreicht, und diese nun in aller Deutlichkeit nach oben verlassen.t:Die Metalle sowie der Minensektor haben wie in den Charts zu sehen deutliche Bewegungen aus unseren Zielbereichen heraus vollzogen. Wer die Chancen der letzten Wochen genutzt hat, kann sich nun bereits hübsche Gewinne freuen, das ist jedoch nicht alles was wir hier sehen wollen, Gold und Silber müssen die Anstiege noch Bestätigen, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Wir werden dazu am Wochenende in den Updates eingehen. Stops können wie gesagt teilweise bereits auf die Einstiege gesetzt werden. Das Jahr 2018 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de