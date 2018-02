Newmont Mining gehört Aufmerksamkeit

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der zuletzt erfolgte Kursverlauf der Aktie von Newmont Mining Corp. war buchstäblich nichts für schwache Nerven. Mit dem Start ins neue Jahr konnte die kurzfristige Abwärtsbewegung seit dem Sommer des letzten Jahres beendet werden und Kurshochs im Bereich von 42,00 USD wurden erreicht. Doch genau hier endete die "Party" und während der vergangenen Wochen setzten scharfe Rücksetzer ein. Warum nunmehr wieder interessant, wollen wir im Nachgang beleuchten.Im ersten Augenblick wirken die Verluste der Vorwochen ernüchternd. Dennoch hat sich aufgrund des jüngsten Reversals eine sehr interessante Monatskerze ausgebildet und exakt diese zeugt von durchaus weiterem Potenzial. Auch im Tageschart und mit Test des Levels bei rund 37,00 USD ist die Situation keinesfalls kritisch, sondern vielmehr interessant. Können die Bullen daher weiter an die Stärke der letzten Tage anknüpfen, könnte sich über der Marke von 40,00 USD eine Attacke auf das Hoch vom 24. Januar bei 42,04 USD anschließen, bevor darüber Potenzial bis zur Widerstandszone bei rund 44,00 USD generiert wird.Oberhalb dieses Niveaus wären letztlich wieder mittel- bis langfristige Perspektiven eröffnet, welche es zugegebenermaßen seit dem Jahre 2012 nicht mehr gab. Doch was wenn die Bullen nicht überzeugen können? Mit einem wider Erwartend starken Rücksetzer unter das Niveau vom 9. Februar bei 35,98 USD wäre dies wohl besiegelt.Weitere Anschlussverkäufe dürften die Konsequenz sein und die Aktie bis zur Unterstützung bei 34,90 USD zurückführen. Unterhalb dieser Marke müsste im Anschluss von weiteren Verlusten bis 32,00 USD ausgegangen werden. Schließlich sollte man jedoch auch einen zusätzlichen Abwärtslauf bis zum Level bei 30,00 USD je Anteilsschein einkalkulieren.Die Chance weiter anziehender Kurse ist gegeben und so könnte sich mit dem Überwinden der Marke von 40,00 USD eine Attacke auf das Januarhoch bei 42,04 USD eröffnen. Ein neues Verlaufshoch verspricht dann weiteres Potenzial bis zum Widerstandsbereich bei 44,00 USD. Dort wird es dann spannend. Oberhalb dessen wären die Bullen wieder klar im Vorteil.Sollten die Bullen wieder an Schwung verlieren, könnte sich mit einem neuen Reaktionstief unterhalb von 35,98 USD weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Neben einem Test der Unterstützung bei 34,90 USD, müsste man im weiteren Verlauf Rücksetzer bis 32,00 USD und tiefer bis 30,00 USD berücksichtigen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.