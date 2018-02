Harmony Gold - Die Harmonie ist zurück!

Die Aktie von Harmony Gold Mining Co. Ltd. ist in der letzten Handelswoche um fast 24% gestiegen. Zuletzt ist der Kurs in einem ähnlichen Ausmaß vor zwei Jahren im Februar 2016 nach oben geschossen. Hintergrund für dieses plötzliche Kaufinteresse waren wohl die am 12. Februar veröffentlichen Zahlen für das Geschäftshalbjahr 2017/18. Zwar ist der Gewinn um 41% gefallen, doch besonders der positive Ausblick des südafrikanischen Goldproduzenten hat die Aktionäre überzeugt. Ist der Knoten damit endlich geplatzt?Im langfristigen Wochen-Chart ist die jüngste positive Handelswoche kaum zu erkennen. Doch das bullische Umkehrmuster in Form der umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, das ich bereits in der Analyse "Harmony Gold mit bester Kaufchance seit Ende 2015!" vom 28. Juli 2017 skizziert hatte, ist auch heute noch aktuell. Es war zwar zeitweise eine knappe Geschichte gewesen, doch das Juli-Tief von 2017 von 1,56 USD ist bis heute nicht unterschritten worden!Besonders im Tages-Chart wird deutlich, dass die Zone um die 1,60 USD und damit also knapp über dem 76,4% Fiboncacci-Retracement in den letzten Monaten mehrfach angetestet wurde. Unterm Strich hat sie aber gehalten und das zusammenlaufende Dreieck seit Sommer 2017 hat Harmony Gold nun nach oben ausbrechen lassen.Damit passt nun alles zusammen: Der größte Wochengewinn seit zwei Jahren + Verteidigung des 76,4% Retracements + Ausbruch aus dem zusammenlaufenden Dreieck = neue Aufwärtsbewegung!Bei Harmony Gold scheint in der letzten Woche also in der Tat der berühmte Knoten geplatzt zu sein. Damit könnte sich die Aktie also bereits in einer neuen positiven und vor allem nachhaltigen Trendwelle nach oben befinden. Deren Kursziel liegt auch heute auf dem Niveau der Widerstandslinie im Wochen-Chart, die bei etwa bei 4,40 USD verläuft. Auf dem Weg dorthin könnte jedoch der Widerstandsbereich bei ca. 2,90/3,20 USD nochmals Probleme bereiten. Sofern der Aktienkurs jetzt aber nicht mehr unter ca. 1,80 USD (Ausbruchslevel aus dem Dreieck) fällt, könnten die nächsten Wochen und Monate wieder richtig Freude machen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.