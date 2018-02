Barrick Gold wird nie wieder steigen!

Die Kursentwicklung von Barrick Gold Corp. war in den letzten 12 Monaten eine einzige Katastrophe. Der Aktienkurs selbst ist zwar seit Januar 2017 auf USD-Basis lediglich um knapp 10% gefallen. Doch wenn man sich die Entwicklung des Goldpreises ansieht, der im gleichen Zeitraum 18% gestiegen ist, bekommt das Weltbild eines jeden Minenanlegers schon ernsthafte Risse. Auch die jüngsten Unternehmenszahlen taugen kaum, um hier eine Trendwende einläuten zu können. Einzig die Charttechnik bietet jetzt noch konkrete Anhaltspunkte!Die Einschätzung vom 10. November 2017 "Barrick Gold - Ist das endlich der finale Sell Off?" ist auch heute im Großen und Ganzen noch aktuell. Zitat: "Mit Blick auf den RSI-Indikator auf Wochenbasis ist bis zum überkauften Zustand ab 30 aber noch etwas Platz. Ob hier allerdings bis dahin die grüne Unterstützungszone (ca. 13,43 bis 15,52 USD) halten wird, ist fraglich. Das untere Ende ist nur noch weniger als 5% entfernt.Daher könnte diese Unterstützungszone im Zuge eines finalen Wash-Out durchaus kurzfristig bis ca. 12 USD (siehe 61,8% Korrektur-Retracement) unterschritten werden. Die rechte Schulter der potenziellen umgedrehten und langfristigen (Beginn Juli 2013) Schulter-Kopf-Schulter-Formation würde dann etwas tiefer liegen als die linke Schulter. Im großen Bild ist das aber kaum von Bedeutung."Das neue (knappe) Korrekturtief, ausgehend vom Sommer-Hoch 2016, lag am 9. Februar bei 12,60 USD. Dieses wurde sowohl im Wochen- als auch im Tages-Chart von einer positiven Divergenz beim RSI begleitet. Zusätzlich wurde damit auch das 61,8% Retracement direkt getestet. Und mit diesem wurde ebenfalls die besagte Unterstützungszone leicht nach unten durchbrochen, was zudem eine leicht tiefere rechte Schulter der potenziellen umgedrehten und langfristigen (Beginn Juli 2013) Schulter-Kopf-Schulter-Formation hervorgerufen hat.Im langfristigen Kursverlauf wird zudem noch deutlich, welche Bedeutung der aktuelle Kurs hat. Achten Sie hier auf die grüne Linie seit 1998! An diesem 20-jahre altem Niveau stehen wir nun jetzt erneut. Und es dürfte schon mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt in naher Zukunft Barrick Gold nicht zumindest eine größere Erholungsbewegung startet.Auch wenn das ganze Minenumfeld bei steigendem Goldpreis derzeit eher zum Haare raufen ist, so passiert doch immer dann etwas am Markt, wenn kaum jemand damit rechnet. Das Chartbild ist vor diesem Hintergrund besser als die Stimmung. Wichtige Marken wurden erreicht und getriggert. Daher kann es nicht schaden, sich die Aktie ab jetzt genauer anzusehen. Denn die Korrekturbewegung seit Juli 2016 könnte mit dem genannten Tief bereits hinter uns liegen.Auch wenn es aus heutiger Sicht unseriös erscheint, lautet das Kursziel ca. 25 USD, welches sich an der langfristigen Widerstandslinie im Wochen-Chart orientiert.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.