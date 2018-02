Kitcos Goldumfragen: Bullische Stimmung bei Profis und Privatanlegern

Sowohl Analysten als auch private Goldinvestoren rechnen derzeit kurzfristig wieder mit steigenden Goldpreisen. Wie die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News zeigt, sind auch die Vertreter der Wall Street wieder bullisch eingestellt, nachdem sie zuvor zwei Wochen in Folge bearish waren.In der vergangenen Woche gaben insgesamt 20 Finanzprofis ihre Stimme ab. Von diesen erwarten zwölf (60%), dass Gold am Ende dieser Woche einen Kursgewinn verzeichnen kann, während sieben (35%) einen Preisrückgang prognostizieren. Ein Teilnehmer geht von einer Seitwärtsentwicklung des Kurses aus.Mit nur 450 Stimmen war die Teilnahme der Main Street an der Umfrage in der letzten Woche vergleichsweise gering. 284 der privaten Goldbesitzer bzw. 63% bezeichneten sich als bullisch, während 106 Teilnehmer bzw. 24% von sinkenden Goldkursen ausgehen. 60 bzw. 13% waren neutral eingestellt.Im vergangenen Jahr lagen die Vertreter der Wall Street mit ihrer kollektiven Prognose in 30 von 51 Fällen (59%) richtig, während die Vertreter der Main Street in 31 von 50 Fällen mehrheitlich richtig lagen. (Es gab zwei Woche ohne Umfrage unter den Privatanlegern und eine Woche ohne Umfrage unter den Analysten.)© Redaktion GoldSeiten.de