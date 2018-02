Silbermünze Australian Wegde-Tailed Eagle seit heute mit neuem Motiv erhältlich

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute die diesjährige Version des Anlagemünze Australian Wegde-Tailed Eagle in Silber veröffentlicht. Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra- Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Seit dem Jahr 2014 sind zudem verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und in Silber erhältlich.Nachdem die Münze 2014 und 2015 sowie 2016 und 2017 jeweils im gleichen Design erschien, wurde für die Ausgabe des Jahres 2018 ein neues Motiv entworfen. Die Münze zeigt in diesem Jahr einen weiblichen Keilschwanzadler mit seinem Nachwuchs. Im Hintergrund ist ein weiterer Adler im Flug zu sehen. Auf der Motivseite der Münze befinden sich zudem die Angaben zum Prägejahr, zum Gewicht, zum Feingehalt und zur Metallart. Auch das Prägezeichen "P" der Perth Mint ist am Rand eingeprägt. Umrahmt wird das Motiv vom Schriftzug "Australian Wedge-Tailed Eagle".Wie die beiden vorhergehenden Designs stammt auch diesjährige Motiv von dem ehemaligen Chefgraveur der U.S. Mint, John M. Mercanti, zu dessen Werken unter anderem das Design des American Silver Eagle zählt.Auf der anderen Seite der Silbermünze ist das Portrait von Königin Elisabeth II zu sehen. Zudem ist hier der Nennwert von 1 Dollar angegeben.Der Keilschwanzadler ist der größte Raubvogel Australiens und zählt zu den größten Adlern der Welt. Er ist traditionell ein Symbol der Freiheit und der Stärke und zeichnet sich durch seine beeindruckende Flügelspannweite von bis zu 2,7 m sowie den charakteristischen, keilförmigen Schwanz aus.Die Münze zu 1 Unze weist einen Feingehalt von 99,99% Silber auf und ist auf eine Stückzahl von 50.000 Stück limitiert. Sie wird in einer schützenden Kunststoffkapsel ausgeliefert.© Redaktion GoldSeiten.de