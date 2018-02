Fleckenstein: Warum Gold über 1.400 $ steigen wird

Eric King von King World News veröffentlichte am vergangenen Wochenende ein interessantes Interview mit Bill Fleckenstein, dem Präsidenten von Fleckenstein Capital. Der Vermögensverwalter erklärt darin, warum er von einem Anstieg von Gold über die Marke von 1.400 $ absolut überzeugt ist.Nach Meinung Fleckensteins wird der Anleihemarkt für eine längere Zeit unter Druck stehen, ebenso der US-Dollar. Die Frage sei, wann sich bei der Mehrheit der Anleger die Psychologie, also das Vertrauen in solche Finanzassets verändern wird.Auf die konkrete Frage, ob Gold 1.400 $ überschreiten und sich die Einstellung den Edelmetallen gegenüber ändern wird, antwortet der Finanzexperte wie folgt: "Wenn Sie mich fragen, ob es dazu kommen wird, würde ich antworten: 'Es wird auf jeden Fall passieren.' Weiß ich, welches konkrete Ereignis dazu führen wird? Nein. Aber es wird passieren."Das Interview in englischer Sprache hören Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de