Gold: Yen bricht nach oben aus!

Sie wissen, dass der japanische Yen eng mit dem Goldpreis korreliert. Im Grunde zeigt ein steigender Yen abnehmende Risikobereitschaft der Anleger und umgekehrt.Jüngst ist der Yen zum US-Dollar nach oben ausgebrochen:Im Wochenchart sieht das Ganze dann so aus:Dies ist für uns sehr interessant, da der YEN stark mit Gold korreliert.Nachfolgend sehen Sie den Goldpreis zum YEN. Ein beeindruckender Gleichlauf seit Jahren.Sie sehen in Gold den Goldpreis und den YEN. Der Ausbruch des Yen ist ein hilfreiches Beiwerk und könnte den Ausbruch von Gold nach oben andeuten.Noch müssen wir die Bestätigung abwarten, doch aus strategischer Sicht ist dies unbedingt zu beachten.Wenn der YEN (Chart Seite 3) in Richtung der Hochs von 2016 anzieht, dann sollte der Ausbruch von Gold gelingen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport