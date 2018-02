Maxtech Ventures Inc. gründet neue Tochtergesellschaft in Sambia

Vancouver, 19. Februar 2018 - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF), (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Antragsverfahren für die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Maxtech Zambia, auf den Weg gebracht hat; diese soll ihren Sitz in Lusaka, Sambia, haben.Die Aufgabe von Maxtech Zambia ist die Identifizierung hochgradiger Mangan-Mineralisierungen, die Bildung entsprechender Joint Ventures und der Erwerb von Projekten; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit GeoQuest vorgesehen. Die Leitung und das Management von GeoQuest liegt bei Julian D.Green BSc., MSc., D.I.C., CGeol., EURGeol, FGS, FSAIMM. Julian Green ist als professioneller Explorationsgeologe für eine Vielzahl von Bergbau- und Explorationsunternehmen in Osteuropa, Australien und insbesondere im mittleren und südlichen Afrika tätig, unter anderem für Tesla, KGHM, Rio Tinto und Caledonia. Die Geologen von GeoQuest haben bereits Gebiete von Interesse identifiziert, nachdem Maxtech vor kurzem Vor-Ort-Besuche in der Zentralprovinz autorisiert hatte.Aus einem Forschungsbericht von GeoQuest geht hervor, dass bei den ersten Erkundungen eine Mangan-Mineralisierung entdeckt wurde; im Rahmen der Due-Diligence-Prüfungen wird derzeit eine detaillierte feldbasierte geologische Kartierung jedes Zielgebiets geplant, um die mögliche Ausdehnung der Mangan-Mineralisierung in jedem Gebiet zu bestimmen. Der Fokus dieser neu gegründeten Tochtergesellschaft soll auf der Lieferung von Produkten an die indischen chemieverarbeitenden Betriebe, die sich in letzter Zeit in Sambia angesiedelt haben, sowie auf der direkten Lieferung von Mangan nach Indien liegen, wo das Unternehmen bereits strategische Allianzen eingegangen ist.Die zentrale Anforderung der Batterieindustrie für Einsatzstoffe sind hochreine Materialien, die aus hochwertigen Lagerstätten stammen. In Indien entsteht momentan ein wichtiger Markt für hochwertige Batteriematerialien. Die gesamte Fertigungsinfrastruktur und Supply Chain für einen Sektor, der gewaltige Ausmaße annehmen dürfte, muss in den kommenden fünf Jahren eingerichtet werden. Wie in China bereits geschehen, ist Indien gerade dabei, eine enorme Fertigungskapazität für Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen. Cairn Energy Research Advisors (Cairn ERA) prognostiziert, dass in Indien bis zum Jahr 2021 eine Lithium-Ionen-Fertigungskapazität von mehr als 10 GWh im Einsatz sein wird. Für die Belieferung dieses neuen Zweigs der Fertigungsindustrie boomen gegenwärtig die Aktivitäten der chemieverarbeitenden Industrie Indiens. Dieser Industriezweig wird von Minen rund um den Globus beliefert werden; dafür werden unter anderem neue Lithium-, Nickel- und Manganvorkommen in Afrika, Südamerika und Australien ausgebeutet, erklärte Sam Jaffee, der Managing Director von Cairn Energy Research Advisors.Peter Wilson, der CEO von Maxtech, merkte dazu wie folgt an: Die Nachfrage nach hochwertigem Mangan nimmt stetig zu, und mit der Eröffnung von Tochtergesellschaften im Ausland, in denen wir im Jahr 2018 mit der Produktion beginnen wollen, bringen wir unsere Strategie weiter voran. Mit GeoQuest und Kiuso als Partnern wird sich Maxtech Zambia auf die Lieferung von Mangan an die indischen Partner sowie an neue chinesische Partner konzentrieren, um deren kontinuierliche Nachfrage nach Mangan zu befriedigen.http://www.geoquest.co.zmGeoQuest ist ein völlig unabhängiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Geologie (Geotechnik), Ökologie, geografische Informationssysteme und Hydrogeologie sowie ein Auftragsdienstleister im südlichen und zentralen Afrika. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Sambia, der Demokratischen Republik Kongo und Simbabwe, ist jedoch auch in Botswana, Gabun, Malawi, Mosambik, Namibia, der Republik Kongo, Ruanda, Uganda und Tansania im Einsatz.http://www.cairnera.comCairn ist ein Beratungsunternehmen für die Batterienbranche und bietet strategische Marktforschung, Datenerhebungen und fundierte Analysen zur Supply Chain von Batterien, zu den derzeit vorherrschenden und sich neu entwickelnden Fertigungstechnologien und den Endmärkten für Batterien. Alle Gesellschafter von Cairn ERA verfügen über mehrjährige berufliche Erfahrung im Energiesektor und ein solides und vielfältiges Netzwerk mit Kontakten in der gesamten Branche. Der Forschungs- und Modellierungsansatz von Cairn ERA wurde im Zuge jahrzehntelanger Erfahrung und der Lieferung erstklassiger Arbeitsergebnisse an einige der erfolgreichsten und anspruchsvollsten Unternehmen der Welt stetig weiter optimiert.http://www.maxtech-ventures.com Maxtech Ventures Inc. ist ein in Kanada ansässiges diversifiziertes Industrieunternehmen, das über Konzessionsgebiete mit Gold- und Manganlagerstätten verfügt. 