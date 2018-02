Doug Casey: Gold steht hyperbolische Bewegung bevor

In einem vergangenen Freitag auf caseyresearch.com veröffentlichtem Interview erklärt Doug Casey, warum er aktuell verstärkt am Besitz von Gold, Silber und anderen Rohstoffen zum Vermögenserhalt sowie Bergbauaktien zu Spekulationszwecken interessiert sei. Zudem halte er momentan mehr Cash als gewöhnlich.Laut dem Chairman von Casey Research waren Rohstoffe im Vergleich zu Finanzassets wie Aktien und Anleihen nie billiger, weshalb aktuell eine hervorragende Zeit für Rohstoffinvestments – allen voran Gold – sei. "Es könnte Panikkäufe bei Gold geben und der Preis könnte viel höher steigen. Wir befinden uns in einem neuen Bullenmarkt für Gold, aber das interessiert niemanden. Oder niemand weiß überhaupt, dass es so ist. Gleiches gilt für Silber. Obwohl Silber in erster Linie ein industrieller Rohstoff ist. Es ist aus vielerlei Gründen das Gold des armen Mannes."Casey erwartet für Gold eine hyperbolische Bewegung und nennt entsprechende Preisprognosen: "Meine Vorhersage für Ende dieses Jahres ist, dass Gold auf 2.000 $ steigen wird. Im Jahr 2019 dann auf 3.000 $. Im Jahr 2020 auf 4.000 $. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Bullenmarkt seinen Höhepunkt erreicht, könnte Gold auf 10.000 USD steigen. Aber ich hasse es solche Dinge zu sagen, weil es so ungeheuerlich klingt."Da sich offenbar aktuell keiner für die Aktien von Rohstoffunternehmen interessiere, seien diese extrem günstig. Aus diesem Grund seien Bergbauaktien aktuell ausgezeichnete spekulative Investments, so Casey.© Redaktion GoldSeiten.de