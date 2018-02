Hochschild bewahrt sich Chancen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Im Anschluss an den schwachen Januar bewahrt sich das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. mit der bisherigen Erholung im laufenden Handelsmonat durchaus Chancen auf der Oberseite. Bleibt es daher bei einer Verteidigung der Marke von 220,00 Pence, sollte in Kürze weiter/wieder anziehende Notierungen in Richtung des Levels von 300,00 Pence je Anteilsschein nicht überraschen.Erfolgt hingegen ein Rückgang unter die Unterstützungsmarke von 220,00 Pence auf Wochen- bzw. insbesondere Monatsschlussstandbasis, dürften die Bären ihren Vorteil ausspielen. In der Konsequenz wäre, speziell unterhalb von 200,00 Pence, mit starken Abgaben in Richtung von 135,00 Pence zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.