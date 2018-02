Azincourt Energy unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Macusani-Cuzco-Projekts

Vancouver, 20. Februar 2018 - Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder das Unternehmen; TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent; die LOI) hinsichtlich des Erwerbs von 99,5 % der ausstehenden Aktien von Guevan Petroleum Company S.A. (Guevan Petroleum), einem privaten peruanischen Unternehmen, unterzeichnet hat. Guevan Petroleum hält derzeit das Lithium-Uran-Projekt Macusani-Cuzco im Macusani Plateau in Südost-Peru.Das Projekt Macusani-Cuzco erstreckt sich über etwa 30.000 Hektar (300 Quadratkilometer) im Macusani Plateau, einem der größten und höffigsten Lithium-/Urangebiete der Welt. Das Macusani Plateau beherbergt einzigartige, seichte, in Vulkangesteine gelagerte supergene, obertägige Uranlagerstätten sowie eine vor Kurzem entdeckte hochgradige Lithiummineralisierung.Der Grundbesitz bei Macusani-Cuzco grenzt an den westlichen Rand des Projekts Macusani von Plateau Uranium (TSX.V: PLU) an, das die hochgradige Entdeckung Falchani beinhaltet, die in der Tiefe auf einer wahren Mächtigkeit von 100 Metern Lithiumwerte von durchweg 3.000 bis 3.500 ppm sowie auf 50-Meter-Abschnitten ab der Oberfläche U3O8-Gehalte von bis zu 500 ppm aufweist*. Darüber hinaus lieferten Probenahmen an der Oberfläche bei Falchani Ergebnisse von bis zu 9.766 ppm U3O8 und bis zu 1.140 ppm Lithium, wobei 12 Proben über 0,1 % U3O8 und 16 Proben über 400 ppm Li ergaben*.Wir freuen uns sehr, diese LOI bekannt zu geben, und sehen dem Kaufprüfungsprozess mit Freude entgegen, sagte Alex Klenman, President und CEO. Wir achten sehr genau auf die öffentlichen Bekanntmachungen von Plateau Uranium und sind von dessen Fortschritten im Plateau und der Neuentdeckung Falchani, die nicht nur hochgradige Lithiumabschnitte, sondern auch hochgradige Uranmineralisierung aufweist, sehr beeindruckt. Das Mancusani Plateau ist einzigartig und zugleich unzureichend erkundet. Dieser Erwerb ermöglicht es Azincourt, eine Präsenz in einem aufstrebenden Gebiet aufzubauen, das sich als Weltklasse erweist, fügte Herr Klenman hinzu.Die einzigartigen Vulkangesteine, die die jüngsten Ausbrüche im Macusani Plateau darstellen, beherbergen zahlreiche Uranlagerstätten mit gemeldeter günstiger Wirtschaftlichkeit (Plateau Uranium - Projekt Macusani) und bieten hohes Potenzial für zusätzliche Entdeckungen von Lithiummineralisierungen in der Tiefe und uranreichen Mineralisierungen an der Oberfläche. Die älteren vulkanischen und intrusiven Gesteine in größerer Tiefe in der vulkanisch-plutonischen Abfolge, die unweit des heutigen Rands des Macusani Plateaus entdeckt wurden, beherbergen ebenfalls beachtliche Silber-Blei-Zink-Ressourcen (Bear Creek Mining - Projekt Corani) und die Zinnmine San Rafael, die größte hochgradig mineralisierte Zinnlagerstätte der Welt, die seit mehr als 60 Jahren in Produktion ist. Andere Unternehmen wie etwa Rio Tinto und Fission Uranium sind ebenfalls in diesem Gebiet aktiv.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42462/AAZ (2018-02-20) MACUSANI-CUZCO Peru Acquisition LOI - FINAL_DEPRcom.001.jpegAls Vergütung für den Erwerb von 99,5 % der ausstehenden Aktien von Guevan Petroleum hat sich das Unternehmen bereit erklärt, im Laufe eines zwölfmonatigen Zeitraums insgesamt 4.000.000 Stammaktien in mehreren Tranchen zu begeben.Der Abschluss der Transaktion mit Guevan Petroleum ist einer Anzahl von Bedingungen vorbehalten, unter anderem auch dem Abschluss der Kaufprüfung, der Verhandlung eines endgültigen Abkommens in Hinblick auf die Transaktion und dem Erhalt sämtlicher erforderlicher regulatorischer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Transaktion kann nicht durchgeführt werden, bis diese Bedingungen erfüllt worden sind. Sämtliche in Verbindung mit der Transaktion begebenen Wertpapiere werden an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden sein.* Plateau Uranium, Präsentation für Anleger vom Januar 2018Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Lithium, Uran, Kobalt und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit in seinen in einem Joint Venture betriebenen Lithiumexplorationsprojekten im Pegmatitfeld Winnipeg River in der kanadischen Provinz Manitoba und in seinem Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada aktiv.FÜR DAS BOARD VON Azincourt Energy Corp. Alex KlenmanAlex Klenman, President & CEOAlex Klenman, President & CEOTel: 604-638-8063info@azincourtenergy.comAzincourt Energy Corp.430 - 800 West Pender StreetVancouver, BCV6C 2V6www.azincourtenergy.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!