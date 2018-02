Goldbarrenimporte der indischen Schmuckindustrie im Januar stark gestiegen

Die Menge an Gold, die Indien zum Zweck der Schmuckherstellung importiert, hat sich im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat vervielfacht, dies berichtet scrapmonster.com unter Berufung auf vom Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) veröffentlichte aktuelle Zahlen.Insgesamt habe die indische Schmuckindustrie im diesjährigen Januar Goldbarren in einem Wert von 29,05 Mrd. Rupien (456,48 Mio. USD) importiert. In Rupien ergibt sich damit ein Anstieg von über 320% gegenüber dem Vorjahresmonat, in welchem die Goldbarreneinfuhr 6,90 Mrd. Rupien (101,38 Mio. USD) erreicht hatte.In den ersten zehn Monaten des aktuellen Fiskaljahres (April 2017 bis Januar 2018) wurden den Angaben zufolge Goldbarren im Wert von 282,07 Mrd. Rupien (4,38 Mrd. USD) importiert, was verglichen mit 248,48 Mrd. Rupien (3,70 Mrd. USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Anstieg um 13,5% bedeutet.© Redaktion GoldSeiten.de