USA: Nachfrage nach Goldmünzen und -barren 2017 extrem gesunken

Wie der World Gold Council in seinem jüngsten Bericht " Gold Demand Trends " berichtet, waren die USA im vergangenen Jahr das Land mit dem stärksten Rückgang der Nachfrage nach Goldmünzen und -barren. Den Angaben zufolge sank diese 2017 von 93 Tonnen im Vorjahr auf nur noch 39,4 Tonnen und erreichte damit das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2007.Alleine die von der US Mint zur Verfügung gestellten Zahlen belegen einen Einbruch der Verkaufszahlen von Anlagemünzen um 21,2 Tonnen.Als Gründe für die gesunkenen Zahlen werden sowohl das starke Jahr 2016 als auch der Strom der US-Investoren in den US-Aktienmarkt, der letztes Jahr immer neue Hochs verzeichnete, aufgeführt.Im vierten Quartal 2017 erreichte die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren in den USA 9,6 Tonnen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 65% bedeutet.© Redaktion GoldSeiten.de