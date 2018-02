Warum Silber mehr Potenzial haben könnte als Gold - ETF Securities

Zwar konnte Silber in diesem Jahr noch nicht wirklich Fahrt aufnehmen, doch geht es nach Maxwell Gold, Director of Investment Strategy and Research bei ETF Securities, dürften die Fans des weißen Metalls schon bald auf ihre Kosten kommen.Wie Kitco unter Berufung auf einen jüngst veröffentlichten Report des Investmentunternehmens berichtet, glaubt Maxwell Gold, dass Silber sein Schwestermetall Gold in seiner Entwicklung in diesem Jahr übertreffen könnte. Entsprechend hat ETF Securities das Kursziel von 19-20 USD je Unze zum Jahresende beibehalten.Als Gründe für den Optimismus dem weißen Metall gegenüber führt Maxwell Gold langfristige Fundamentaldaten auf, die für eine steigende Nachfrage und ein sinkendes Angebot sprächen. Durch das neuerliche Wirtschaftswachstum werde die industrielle Nachfrage nach dem Rohstoff Silber steigen. Das geringere Angebot aus der Minenproduktion und die kontinuierlich rückläufigen Lagerbestände dürften sich ebenfalls günstig auf die Preisentwicklung auswirken. "Wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, ergibt sich für Silber ein sehr bullisches Bild," heißt es. "Ich mag Gold, aber Silber mag ich noch viel mehr."© Redaktion GoldSeiten.de