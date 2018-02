Eloro Resources Ltd: La Victoria Gold/Silber Projekt Exploration Update

Dies ist ein Unternehmens -Update über die Arbeiten des Explorationsprogramms und den Erkundungsbohrungen, die im Gange beim La Victoria Gold/Silber Projekt in Ancash, Peru sind.18 Bohrlöcher sind geplant; 9 sind abgeschlossen, und eines ist in Bearbeitung. Abbildung 1 zeigt den bisherigen Stand der Bohrungen des Programmes.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42471/Eloro Unternhmens-Update_DE.001.pngAbbildung 1 Ausmaß der Bohrungen 2017-2018Dieses Bild zeigt die Oberflächenprojektionen der Bohrlöcher. Gelbe Löcher sind abgeschlossen; Grüne Bohrlöcher sind für die nächste Phase der Bohrungen geplant und zum Zeitpunkt dieses Updates ist das weiße Bohrloch in Arbeit. Rote Linien sind handwerkliche Tunnel an der Oberfläche.Die abgeschlossenen Bohrlöcher haben das Vorhandensein eines veränderten epithermalen Systems mit geringer Sulfidierung bestätigt. Knotenpunkte der Proben zeigen durch ihre Goldwerte, Strukturen und Veränderungen, was die obersten Ebenen dieses Systems darstellen und es dem Explorationsteam ermöglicht die "boiling zone" anzusteuern in der normalerweise die höchsten Goldwerte in einem epithermalen System zu finden sind.Wir wissen durch die Analyse der Knotenpunkte der abgeschlossenen Bohrlöcher im Zusammenhang mit Mineralisierungsverläufe aus einer vergrabenen Quelle, dass die "boiling zone" auf einer Höhe von weniger als 3.130 m liegen muss. Aus diesem Grund wurde das Bohrloch ERU-06 (weiße Linie; in Bearbeitung) geplant. Es ist ein 65-Grad-Bohrloch, das den gesamten westlichen Abschnitt der Rufina-Vererzungszone auf 3.097 m Meereshöhe bis 2.587 m Meereshöhe durchqueren wird. Diese Bohrung wird auch unter oder in der Nähe von vier verschiedenen Aderstrukturen vorbei führen, die von den kleinen Bergbau Unternehmen abgebaut wurden.Die Ausrichtungen aller Bohrlöcher werden in Echtzeit während des Bohrens des Bohrlochs sowie nach dem Bohren des Bohrlochs abgebildet. Alle Strukturen die in jeder Bohrung durchschnitten werden sind genau in ihrer Ausrichtung bekannt. Dies zeigt, dass das technische Know-how im Bereich des Bohrlochmanagements sehr hoch ist.Ein kürzlich abgeschlossenes geophysikalisches Bodenprogramm zeigt, dass es etwa 18 neue Intrusivkörper gibt (wie die, die in Rufina angebohrt wurden), diese kommen zu den 7 identifizierten Stellen wie in der geophysikalischen Untersuchung vom Juli 2017 veröffentlicht, hinzu. Eine der Anomalien befindet sich auf einer historischen Goldmine, die an der südöstlichen Verlängerung der Puca-Verwerfung (der Hauptweg für die Mineralisierung in Rufina und Victoria South) liegt.Wenn das geologische Team an der Oberfläche die Bewertung vornimmt, sollte dies der Zielauswahl der Bohrungen einen Mehrwert verleihen, um in Zukunft nach den besten Anomalien zu bohren.Eloro wurde die Genehmigung für neue Bohrungen für die Bohrlöcher 10 und 11 (siehe Abbildung 1) für Tiefbohrungen im Rufina Gebiet sowie für Erkundungsbohrungen in Ccori Orcco und La Victoria für erste Bohrtests erteilt. Da es sich nur um eine Änderung einer derzeit gültigen Genehmigung handelt, sind keine neuen Genehmigungen erforderlich. Die Genehmigungen für diese neuen Plattform-Sites werden voraussichtlich im März eingehen.Gleichzeitig läuft ein neuer Antrag auf Umweltgenehmigung, der die Bohrungen in Victoria, Victoria South und San Markito mit San Markito South ermöglichen und die den Explorationserfolg auf dem Ccori Orcco-Sektor beinhalten, gut voran. Anerkannte Umweltberater begleiten den Prozess. Diese Umweltgenehmigung (Kategorie II) ermöglicht die Einrichtung von 100 Plattformen mit jeweils drei Bohrlöchern. Diese Genehmigung wird voraussichtlich im Juli 2018 eingehen.Das CSR-Programm (Community Support Requirements) kommt sehr gut voran. Die Gemeinschaftanerkennung sowie die Grundstückbesitzer-Anerkennung sind gewährleistet.Die Vorteile für die Huandoval-Gemeinschaft (legale Beschäftigung für Einwohner) werden von Gemeinschaften gut angenommen, die in das bevorstehende Bohrprogramm einbezogen werden. Eloro hat ein Team von Community-Unterstützern vor Ort um zu zeigen dass Eloro sich für sie und für die Umwelt einsetzt. Huandoval wird hier als ein Beispiel genommen.Das laufende Erkundungsbohrprogramm des La Victoria Gold/Silber-Projekts profitiert von einer bekannten räumlichen Positionierung innerhalb eines epithermalen Systems mit geringer Sulfidierung, von einer große Datenbank von Oberflächenwerten für Goldstrukturen und Strukturen in Goldzonen die direkt an die Geologie der laufenden Bohrungen geknüpft werden kann. Zudem profitiert Eloro von einem sehr talentiertem geologische Team wodurch das Explorationsrisiko durch technische Spitzenleistungen gemindert wird, was ein gutes Zeichen für alle anderen großen Unternehmen sein sollte, die in der Umgebung von La Victoria mehr Informationen wünschen.Auch die Unterstützung der Gemeinde von Huandoval, die Unterstützung anderer Dörfer mindern das Gemeinschaftsrisiko und das regulatorische Risiko um die Umweltgenehmigung der Kategorie II für die Vielzahl der geplanten Bohrungen in den Gebieten von San Markito, San Markito South, Victoria und Victoria Süd zu erhalten.HochachtungsvollJim Steel MBA P.Geo.Senior Corporate Advisore. & o.e.Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext. Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Nord- und West-Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru. Das La Victoria Projekt hat eine Fläche von 89,3 Quadratkilometern und befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren großen bereits rentabel produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zum Grundstück. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel.Tom Larsen, Präsident und CEOJorge Estepa, VizepräsidentEloro Resources Ltd.(416) 868-9168Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen.Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.