Manganese X Energy Corp.: Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung

Montreal, 20. Februar 2018 - Manganese X Energy Corp. (das Unternehmen) (TSXV:MN, FRA:9SC2, OTCMKTS:SNCGF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Finanzierung), die zuvor am 7. Februar 2018 angekündigt wurde, abgeschlossen und das Platzierungsvolumen von 750.000 $ auf 792.750 $ erhöht hat. Das Unternehmen begab im Rahmen der Finanzierung 5.285.000 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit, um einen Gesamterlös von 792.750 $ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,25 $.Alle in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltefrist ab dem Ausgabedatum gebunden.Der Erlös aus der Finanzierung wird für Explorations-, Wachstums-, Forschungs-, Entwicklungs-, Marketing- und allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Manganese X Energy Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bestrebt, neue umweltfreundliche, grüne/emissionsfreie Methoden zu entwickeln, um Mangan zu niedrigeren, konkurrenzfähigen Kosten zu produzieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Martin Kepman, CEO & Directormartin@kepman.com1-514-802-1814Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!