Russland hat im Januar 600.000 Gold gekauft! 

Die russische Zentralbank gab am gestrigen Dienstag die jüngsten Zahlen zum Umfang ihrer internationalen Reserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände und Währungsreserven des Landes, per Ende Januar 2018 bekannt.Im Dezember 2017 hatte Russland Goldkäufe im Umfang von 300.000 Unzen getätigt. Der jüngsten Meldung zufolge hat das Land im Januar seine Goldreserven ein weiteres Mal aufgestockt – und zwar um 600.000 Unzen. So beliefen sich die Goldbestände Ende Januar auf 59,7 Mio. Unzen, verglichen mit 59,1 Mio. Unzen zum Jahresende 2017.Der Wert der russischen Goldreserven ist im Januar um 4,9% angestiegen und lag per Ende des Monats bei 80,38 Mrd. USD.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de