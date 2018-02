Spearmint Resources beginnt mit Lithiumbohrungen bei Sole- und Tonsteinzielen in Clayton Valley

21. Februar 2018 - Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V) (SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) freut sich sehr, bekannt zu geben, dass jetzt in Spearmints Lithiumprojekt im weltbekannten Lithiumbecken in Clayton Valley, Nevada das erste Bohrprogramm eingeleitet wurde. Geplant sind drei Bohrlöcher zur Untersuchung der grünen Tonsteinformation und ein tiefes Bohrloch zur Untersuchung des tiefliegenden Soleziels, das sich weniger als eine halbe Meile östlich des Erkundungsbohrlochs von Pure Energy Minerals befindet, das als Förderbohrung fertiggestellt wurde.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42486/SRJ feb 21 commences drilling final_DEPRcom.001.jpegJames Nelson, President von Spearmint, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, mit diesem Bohrprogramm mit mehreren Löchern in mehreren Lithiumzielen zu beginnen. Clayton Valley ist der Standort der einzigen in Nordamerika in Betrieb befindlichen Solelagerstätte und wir sind aufgrund der direkten Nachbarschaft zu diesem produzierenden Becken sehr zuversichtlich gestimmt. Im Lithiummarkt sind starke interne Triebkräfte - wie der erhöhte Bedarf nach Batterien für Elektroautos und das Wachstum der Batteriebranche - am Werk. Dieses Projekt befindet sich in demselben US-Bundesstaat wie die Tesla Gigafactory und wir bohren in demselben Becken, in dem Tesla auch ein Abkommen über Lithium abgeschlossen hat. Wir haben soeben eine Finanzierung abgeschlossen und verfügen daher über ausreichend finanzielle Mittel für die Durchführung dieses ersten auf Lithium ausgerichteten Bohrprogramms. Darüber hinaus rechnen wir damit, mit Explorationen in Quebec nach Vanadium und in der Region Golden Triangle in BC nach möglicherweise Gold, Nickel und Magnesium aktiv zu werden. 2018 wird für Spearmint eines der aktivsten Jahre in jüngster Geschichte sein und wir freuen uns sehr auf das, was kommt.Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten ein Portfolio mit Lithiumkonzessionen. Die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit einer Grundfläche von 800 Acres bestehen, grenzen an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) an. Spearmint verfügt außerdem über drei Lithiumprojekte in Quebec: die 4.485 Acres große Lithiumkonzession Pressiac, die 524 Acres umfassende Lithiumkonzession Whabouchi und die 2.636 Acres große Lithiumkonzession Whabouchi Lakes West unweit der Projekte von Nemaska Lithium Inc. (NMX.t) und Critical Elements Corp. (CRE.v).Spearmints Vanadiumprojekte Chibougamau, die aus fünf unabhängigen Konzessionen mit 9.735 Acres Grundfläche bestehen, grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Projekt von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V) oder befinden sich in deren Nähe.Spearmints Projekte umfassen auch drei Goldschwerpunktgebiete in British Columbia: die Goldkonzessionen im Golden Triangle, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 4.095 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von GT Gold Corp. (GTT.v) grenzen; die Konzessionen Gold Mountain, die aus drei unabhängigen Konzessionen mit 1.245 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von Barkerville Gold Mines (BGM.v) grenzen, und das 3.052 Acres große Kupfer-Gold-Projekt NEBA, das an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd. (ABN.v) grenzt. Das 8.482 Acres große Nickel-Kupfer-Projekt EL North von Spearmint umfasst die zusammenhängenden Konzessionen EL North, EL North 2 und BUDDY im Bergbaucamp Eskay Creek und grenzt an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) an. Das 1.500 Acres große Magnesiumprojekt WHY WEST von Spearmint nahe Rossland, BC grenzt unmittelbar an das Projekt von West High Yield Resources (WHY - TSX Venture) an.Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.James Nelson, President Spearmint Resources Inc. Spearmint Resources Inc.Suite 1470 - 701 West Georgia StreetVancouver, BC V7Y 1C6Tel: 1604646-6903www.spearmintresources.ca Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!