Neues Tief der Goldaktien ist wichtiges Kaufsignal

Gold stand kürzlich vor einem Ausbruch nach oben, aber den Aktien der Goldproduzenten wurde das offenbar nicht mitgeteilt. Gold notierte direkt am Widerstandsbereich, doch die verschiedenen Goldaktien-Indices liegen 11% bis 16% unter ihren Hochs vom September 2017. Die relative Schwäche der Goldaktien und des Silberkurses signalisierte, dass Gold wahrscheinlich nicht nach oben ausbrechen würde. Eine Korrektur des Kurses könnte nun sogar dazu führen, dass die Aktien der Goldunternehmen unter ihre Unterstützung fallen und neue Tiefs verzeichnen. Das mag ziemlich bearish klingen, doch die Geschichte zeigt uns, dass ein solcher Rücksetzer ein extrem starkes Kaufsignal wäre.Was wir damit meinen, ist die typische Erholung eines Marktes nach einer Mega-Baisse, die wir als fast drei Jahre andauernden Rückgang um 80% definieren. Dafür gibt es drei besonders aussagekräftige historische Beispiele: Der Aktienindex S&P 500 während der Großen Depression, Thailand ab Mitte der 1990er Jahre und die Immobilienaktien zwischen 2005 und dem Tief vom März 2009. Die Erholung all dieser Sektoren nach dem heftigen Bärenmarkt umfasste drei Abschnitte: Zunächst kam es zu einer steilen, ersten Erholungsrally, dann zu einer Korrektur und einer langen Konsolidierungsphase von mindestens 18 Monaten. Schließlich endete die Konsolidierung und der Markt verzeichnete sprunghafte, impulsive Gewinne.Die Goldaktien befinden sich aktuell im 19. Monat ihrer Korrektur und Konsolidierung. Sie sind von der im Dezember gefunden Unterstützungslinie nach oben abgeprallt, haben die gesamten Gewinne dieser Rally jedoch wieder abgegeben. Nach einem zweiten Test, bei dem die Unterstützung hielt, könnten die Indices diese Linie nun nach unten durchbrechen. Unten sehen Sie den Chart des HUI Gold Bugs Index, der im Gegensatz zum GDX keine Royalty-Unternehmen enthält. Der HUI ist nicht weit von seinem Tief vom Dezember 2016 entfernt und könnte dieses unterschreiten, wenn der Goldpreis nach unten korrigiert.Die konventionelle technische Analyse würde das als Verkaufssignal für die Goldaktien interpretieren. Doch die Geschichte deutet darauf hin, dass es sich um das genaue Gegenteil handelt.Im Jahr 1935, im 21. Monat seiner Korrektur- und Konsolidierungsphase, fiel der S&P 500 auf ein 2-Jahrestief. War der Markt auf dem Weg zu einem erneuten Test der Tiefststände der Großen Depression?Im Herbst 2011, im 19. Monat der Konsolidierungsphase, sanken die Immobilienaktien auf ein 2-Jahrestief. Sollte der Sektor die Tiefs der globalen Finanzkrise erneut ausloten?Am thailändischen Aktienmarkt verlief die Korrektur und Seitwärtsentwicklung etwas anders, denn hier wurde das Tief bereits nach 15 Monaten erreicht. Dann konsolidierte der Markt und kletterte in den folgenden 13 Monaten allmählich höher, bevor bevor es zu einer explosiven Aufwärtsbewegung kam. Auch hier verzeichnete der Markt bei seinem Rückgang nach 15 Monaten ein 2-Jahrestief.Der HUI schloss am Freitag bei knapp unter 185 Punkten. Das Tief vom Dezember liegt bei 163,49 Punkten. Ein Rückgang um 12% hätte zur Folge, dass der Goldaktien-Index unter dieses Tief sinkt und ein neues 2-Jahrestief erreicht. All unsere historischen Beispiele verzeichneten ein solches Tief, bevor die Korrektur- und Konsolidierungsphase schließlich endete.Ein gescheiterter Ausbruch des Goldkurses nach oben oder eine Abwärtskorrektur hätte zur Folge, dass bei den Goldaktien mit einem Rückgang auf neue Tiefs zu rechnen ist. Das mag bearish klingen, aber die Geschichte beweist das Gegenteil. Zwei der drei Beispiele, die starke Ähnlichkeit mit der Entwicklung der Goldaktien aufweisen, haben vor dem Ende ihrer Konsolidierung neue Tiefs verzeichnet. Diese stellten sich im Nachhinein jedoch als die besten Kaufgelegenheiten seit dem absoluten Tiefststand des Bärenmarktes heraus. Alle drei Beispiele verzeichneten 2-Jahrestiefs, bevor die Kurse plötzlich sprunghaft anstiegen. Die Geschichte zeigt uns damit, dass es sich um ein massives Kaufsignal handeln könnte, wenn der HUI Gold Bugs Index unter seine aktuelle Unterstützungslinie auf ein neues Tief fällt. Vielversprechende Junior-Unternehmen, die während der Schwäche des Sektors und im Zuge einer Korrektur des Goldpreises gekauft werden, sollten in den folgenden 12-18 Monaten fantastische Gewinne abliefern.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 19. Februar 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.