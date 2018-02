Granada Gold Mine Inc. gibt Dividendendatum bekannt

20. Februar 2018 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V: GGM) (OTCPK: GBBFF) (Frankfurt: B6D) (das Unternehmen oder Granada) gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 9. Februar 2018 bekannt, dass das Unternehmen seinen zum 22. Februar 2018 eingetragenen Aktionären am 27. Februar 2017 seine dritte jährliche Dividende von 2.500.000 Einheiten von Castle Silver Resources Inc. (Castle) anteilsmäßig zuteilen wird. Dies ist der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Grundkapital von Castle und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 15. September 2018 zum Erwerb einer Stammaktie von Castle zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Stammaktie.Die Castle-Einheiten werden den eingetragenen Aktionären des Unternehmens im Einklang mit den folgenden Bedingungen anteilmäßig zugeteilt werden:- Die 2.500.000 Castle-Einheiten werden am 27. Februar 2018 zugeteilt.- Das Ex-Dividendendatum ist der 21. Februar 2018: Neue Aktionäre ab diesem Tag werden die Dividende nicht erhalten.- Der Stichtag für die eingetragenen Inhaber ist der 22. Februar 2018: An diesen Datum werden die Aktionäre, an die die Dividende ausgeschüttet wird, festgestellt.- 2019 werden separate Ex-Dividenden- und Stichtage festgelegt werden, damit die vierte Aktienzuteilung 2019 an einem folgenden Zuteilungsdatum erfolgen kann.Granada Gold Mine Inc. erschließt das Goldkonzessionsgebiet Granada unweit von Rouyn-Noranda, Quebec. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930ern Jahren mehr als 50.000 Unzen Gold produzierte, bevor die Gebäude an der Oberfläche durch einen Brand zerstört wurden. Der höchst ertragreiche Cadillac Trend, aus dem im vergangenen Jahrzehnt auf einer Strecke von Val-dOr bis Rouyn-Noranda mehr als 50 Millionen Unzen Gold gefördert wurden, durchquert den nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets.Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und ein überarbeitetes Blockmodell, datiert mit 30. Juni 2017 und mit Wirkung zum 16. Mai 2017, beinhalten die erste beachtliche Schätzung der hochgradigen Goldressourcen, die in Zonen in der Tiefe direkt nördlich der für den Tagebau geeigneten Lagerstätte LONG Bars Zone entdeckt wurden.Unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 1,5 g/t Au wurde auf einer Streichlänge von 600 Metern nördlich der ursprünglichen oberflächennahen Entdeckung bei Granada eine erste abgeleitete Tiefbauressource im Umfang von 10.386.500 Tonnen mit 4,56 g/t Au (1,5 Millionen Unzen Au) abgegrenzt. Die durch ein Grubenmodell beschränkten Ressourcen beinhalten bei Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,39 g/t Au 625.000 Unzen mit 1,14 g/t Au in der gemessenen Kategorie und 182.700 Unzen mit 1,26 g/t Au in der angezeigten Kategorie (807.700 Unzen mit 1,16 g/t Au in den gemessenen und angezeigten Kategorien zusammen), was gegenüber dem Blockmodell 2012 eine deutliche Steigerung der Blockmodell-Schätzungen darstellt.Das Unternehmen hat die erforderlichen Genehmigungen für die anfängliche Abbauphase - den sog. Rolling Start - eingeholt und bereits mit den Abtragungsarbeiten begonnen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Explorationsbohrungen absolviert, um die für das Konzessionsgebiet gemeldete Mineralressource zu erweitern. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.granadagoldmine.com.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President und Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Eng., President & CEOTel. 1-819-797-4144Wayne Cheveldayoff, Investor RelationsTel. 416-710-2410E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com2875 Ave GranadaRouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1Tel : 819-797-4144Fax: 819-792-2306Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!