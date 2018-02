Russ Koesterich: BlackRock erhöht Goldanteil

Im Interview mit Pimm Fox und Lisa Abramowicz von Bloomberg Markets AM sprach Russ Koesterich, Portfoliomanager bei BlackRock Inc., in dieser Woche über seine aktuelle Einschätzung zur künftigen Marktentwicklung sowie über die jüngsten Veränderungen bei der Assetverteilung.Die ungewöhnliche Situation, die Ende 2016 und im Großteil des Jahres 2017 an den Aktienmärkten bestand, als die Kurse fast täglich weiter stiegen und von einem Allzeithoch zum nächsten eilten, ist dem Experten zufolge vorerst beendet. Aktieninvestoren sollten sich stattdessen daran gewöhnen, dass die im Februar erlebte Volatilität zur regelmäßigen Begleiterscheinung wird.Hinsichtlich der Kapitalallokationen der Fonds erklärt Koesterich, dass man zuletzt u. a. Gold zugekauft habe. Das gelbe Metall eigne sich meist sehr gut dazu, Risiken eines Portfolios zu minimieren. Er erwarte im Marktumfeld in diesem Jahr eine zunehmende Volatilität und in dieser Situation sei es ratsam, eine gewisse Menge an Gold einzustreuen. Der Goldanteil belaufe sich aktuell auf etwa 5%.Das Interview in englischer Sprache hören Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de