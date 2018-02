Gold geht voran, Silber folgt

Es besteht die weit verbreitete Ansicht, dass Silber im Rahmen von Edelmetall-Bullenmärkten die Führung übernimmt und sich besser entwickelt als Gold. Ich frage mich, wo diese Ansicht ihren Ursprung hat und warum sie sich bis zum heutigen Tag halten konnte, obwohl sie im Widerspruch zu historischen Daten steht.Die Aussage, dass Silber während einer Edelmetallhausse eine bessere Performance zeigt als Gold, ist aber immerhin teilweise zutreffend. Insbesondere ist es wahr, dass Silber vom Beginn bis zum Ende eines Bullenmarktes insgesamt meist größere prozentuale Kursgewinne verzeichnet. Auch im letzten Jahr der Hausse und in den Endphasen der mittelfristigen Rallys, zu denen es während eines zyklischen Bullenmarktes kommt, entwickelt sich Silber tendenziell besser als Gold. Die Frühphase einer Edelmetallhausse ist jedoch typischerweise von der relativen Stärke des Goldkurses gegenüber Silber gekennzeichnet.Der untenstehende langfristige Chart des Gold/Silber-Verhältnisses zeigt, dass Gold zu Beginn eines Bullenmarktes meist die Führungsrolle im Edelmetallsektor übernimmt. Die mit A, B und C gekennzeichneten Abschnitte markieren jeweils die ersten beiden Jahre der zyklischen Edelmetall-Bullenmärkte von 1971-1974, 1976-1980 und 2001-2011. Offensichtlich hat sich der Goldpreis in den ersten zwei Jahren dieser zyklischen Aufwärtstrends deutlich besser entwickelt als der Silberpreis.Allerdings sind zwar alle Pudel Hunde, aber nicht alle Hunde Pudel, d. h. die Tatsache, dass Gold in den ersten Jahren einer Edelmetallhausse normalerweise eine bessere Kursentwicklung zeigt als Silber, bedeutet noch lange nicht, dass jede substantielle relative Stärke von Gold gegenüber Silber auf einen beginnenden Bullenmarkt hindeutet. Von Mitte 1983 an bis Anfang 1991 war die Performance von Gold beispielsweise deutlich besser als die des weißen Metalls und das Gold/Silber-Verhältnis kletterte im Zuge dessen auf mehr als 100. Allerdings gab es in dieser Zeit keinen Bullenmarkt im Edelmetallsektor.Zwischen Mitte 1983 und Anfang 1991 gab es dennoch eine mehrjährige Episode, in der Gold, Silber, die meisten anderen Metalle und die Aktien der Minengesellschaften gewinnbringende Trading-Möglichkeiten auf der Long-Seite des Marktes boten. Ich meine damit die Zeit von 1985 bis 1987. Heute erleben wir wahrscheinlich einen ähnlichen Abschnitt und die nächste Kaufgelegenheit wird sich voraussichtlich noch vor Ende dieses Quartals bieten.© Steve SavilleDieser Artikel wurde am 20. Februar 2018 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.