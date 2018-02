Mustang Resources stellt zur Förderung seiner Rubin- und Graphitprojekte bis zu 4,4 Mio. $ bereit

SSydney, Australia (ABN Newswire) - Zusätzlich zu der Ankündigung am 8. Januar 2018 über eine geplante Ausgabe von Aktien an bisherige Anteilseigner freut Mustang Resources (ASX: MUS) (FRA: GGY) sich, bekannt zu geben, dass es nun revidierte Konditionen vorschlägt, um durch nicht kündbare eins-zu-vier Emissionen zu einem Preis von 2,3 Cent pro Aktie bis zu 4.435.742 Dollar einzuwerben.Der Angebotspreis entspricht einem Nachlass von 23% auf den 15-tägigen VWAP und einem Nachlass von 11,5% auf den letzten Schlusskurs.Der Erlös wird in erster Linie zur Finanzierung von Schüttgutproben und Explorationen im Rahmen des Montepuez Rubinprojekts des Unternehmens und der Exploration im Rahmen des Caula Graphitprojekts verwendet (siehe Tabelle 1 im Link unten), die beide im Norden Mosambiks liegen.Regius Resources Group Ltd, der mit 7,74% des gezeichneten Kapitals größte Anteilseigner von Mustangs, und Betreiber seiner mosambikanischen Rubin- und Graphitprojekte, hat bestätigt, dass er bei der Kapitalerhöhung 200.000 AUD seiner Berechtigung in Anspruch nehmen wird (das entspricht 8.695.652 Aktien, was die Mehrheit seiner Berechtigung darstellt). Der nicht-exekutive Vorsitzende Ian C Daymond hat ebenfalls seine Absicht bekräftigt, seinen vollen Anspruch geltend zu machen.Der Stichtag für das Angebot ist Dienstag, 27. Februar 2018.Mustangs Geschäftsführer Dr. Bernard Olivier sagte: „Dieses Bezugsangebot bietet den Aktionären eine weitere Möglichkeit, am Wachstum von Mustang teilzuhaben."„Wir glauben, dass wir auf dem besten Weg sind, Montepuez als Rubinprojekt von Weltrang zu etablieren."„Die laufende Rubin-Schüttgutproben- und Explorationskampagne in den kommenden Monaten wird überwiegend durch diese Kapitalerhöhung finanziert, während wir unsere Rubin Marketingstrategie mit zunehmender Marktintelligenz weiter verfeinern."„Gleichwertige Mittel werden für die Exploration des hochwertigen Caula-Graphitprojekts eingesetzt, um die JORC-Ressourcen zu erhöhen und Machbarkeitsstudien zu beschleunigen, die Teil unserer Strategie zur Versorgung des weltweiten Lithium Batterie-Marktes sind."Da die Bezugsrechtsemission unkündbar ist, können die Rechte nicht übertragen oder verkauft werden. Bis zu 192.858.347 voll eingezahlte Stammaktien können im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden. Aktien, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, haben den gleichen Rang wie voll eingezahlte Stammaktien, die derzeit ausgegeben werden.Die Ausgabe des Anspruchs ist nicht garantiert und der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, eine Unterdeckung innerhalb von 3 Monaten nach dem Abschlussdatum zu den gleichen Bedingungen zu tätigen.Alle Einzelheiten des Angebots sind den beiliegenden Angebotsunterlagen zu entnehmen, die den anspruchsberechtigten Aktionären am Stichtag zu gesendet wird.Der Zeitplan für das Angebot ist in Tabelle 2 aufgeführt (siehe Link unten).Um die Pressemitteilung inklusive der Tabellen zu sehen, bitte hierher gehen:http://abnnewswire.net/lnk/5EU94L15Die auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter www.mustangresources.com.au.Medien- & InvestorenbeziehungenPaul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474