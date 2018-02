Silber: Trendwende ist kein Spaziergang

Nach einer Trendwende an der Unterstützung bei 15,59 USD stieg der Silberpreis ab Mitte Dezember bis an den Widerstand bei 17,23 USD, der kurz bereits durchbrochen wurde, ehe eine heftige Gegenbewegung einsetzte. Diese führte den Kurs des Edelmetalls entlang der Oberseite einer überschrittenen Abwärtstrendlinie an die Unterstützung bei 16,26 USD zurück. Anfang Februar wurde die Marke verteidigt und die Barriere bei 16,96 USD angegriffen. Dort scheiterten die Bullen zunächst und eine weitere Abwärtsbewegung setzte sich in Gang, die aktuell auf die Unterstützung bei 16,26 USD trifft.Noch hat die Käuferseite weiterhin die Chance, den Anstieg vom Dezember des Vorjahres fortzusetzen und die sich keilförmig zuspitzende Abwärtsbewegung nach oben aufzulösen. Hierzu muss allerdings die Unterstützung bei 16,23 USD verteidigt und anschließend der Widerstand bei 16,60 USD durchbrochen werden. Gelingt dies, könnte Silber direkt bis 16,96 USD und darüber bereits bis 17,23 USD haussieren. Oberhalb dieser Hürde wäre eine Kaufwelle bis 17,91 USD möglich.Bricht der Wert dagegen auch unter 16,23 USD ein, sind Abgaben bis 16,01 USD die Folge. Hier könnte ein weiterer Anstieg starten. Darunter käme es jedoch zu einem Abverkauf bis 15,59 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG