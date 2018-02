Die Mutter alle Blasen: US-Aktien

Kurs-Gewinn-Verhältnisse

Utilities Index als Frühindikator vom Aktienmarktwenden

Dow Jones Transportation Index als Frühindikator vom Aktienmarktwenden

Caterpillar-Aktienkurs als Frühindikator von Aktienmarktwenden

Renditespannen bei US-Staatsanleihen

Volatilitätsindex (VIX)

Korrelation zwischen Palladiumkurs und US-Aktienindizes

Margin Debt-Verhältnis (Aktienkäufe auf Kredit/ Hebel) zwischen NYSE und S&P 500

Schlimmster Crash zu Lebzeiten, nach Aussage von Jim Rogers

Aktienindizes durchbrachen kürzlich steigenden Bullenmarkttrend

MSCI World Stock Index im Verhältnis zum SPX 500

Es gibt elf unstrittige Zeichen an der Wall Street, dass der US-Aktienmarkt die Mutter aller Blasen ausgebildet hat! Nur die finanziell Naiven werden diese Zeichen nicht sehen, weil ungezügelte Gier sie blendet. Ich wünschte, dass alle intelligenten Investoren, die in diesem nicht mehr jungen Bullenmarkt Gewinne gemacht haben, jene 11 Indikatoren erkennen und beherzigen.Die Indikatoren zeigen, dass diese Mutter aller Blasen, geprägt von IRRATIONALER ÜBERSCHWÄNGLICHKEIT, zu platzen beginnt. Und somit kündigt sich eine - massenhafte - Zusammenkunft von Aktienbären an.Es folgen jetzt 11 Indikatoren dafür, dass sich die Bären auf Beutezug zusammenfinden (ohne Rangordnung).Das S&P-Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein seit langem allgemein akzeptierter Wall-Street-Indikator, der die Höhe der Bewertungen von US-Aktien bemisst. Das heutige KGV ist auf jeden Fall das höchste der letzten 148 Jahre (d.h. seit 1870). Das heutige KGV von 32:1 ist in der Tat auch höher als damals im Oktober 1929 (kurz vor dem großen Wall-Street-Crash). Nur naiv-unverbesserliche Optimisten können sich vormachen, dass US-Aktien nicht SCHWER ÜBERBEWERTET sindHistorisch betrachtet, weißt der Utilities Index eine unheimliche Korrelation mit dem S&P 500 auf. Er kann in der Tat und zu Recht als Frühindikator von Aktienmarktwenden betrachtet werden. Achten Sie bitte im Chart unten besonders darauf, wie der Utility Index dem US-Aktienmarkt bei den Börsenstürzen 2000-2002 und 2007-2009 vorauslief. Und erneut bricht der Utilities Index zusammen mit US-Aktien ein - und dies bestätigt, dass in der Tat gerade eine Aktienmarktkorrektur im Gang ist.