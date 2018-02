US-Finanzministerium will Großbanken notfalls weiterhin retten

Die Bankenaufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten sollen auch künftig die Möglichkeit haben, international agierende Kreditinstitute abzuwickeln, wenn diese bankrott gehen. In einem gestern veröffentlichten Bericht mahnte das US-Finanzministerium jedoch zu einer Überarbeitung der entsprechenden Regelungen, um sicherzustellen, dass diese Option nur "im Notfall" und unter "außergewöhnlichen Umständen" in Betracht gezogen wird. Dies geht aus einem gestrigen Artikel von Bloomberg hervor.Der in Reaktion auf die globale Finanzkrise verabschiedete Dodd-Frank-Act, der u. a. die Rettung von Großbanken durch den Einlagensicherungsfonds (FDIC) regelt, war im Rahmen der von Präsident Trump angekündigten Lockerung der Vorschriften für den Finanzsektor zuletzt wieder Gegenstand von Diskussionen. Viele Republikaner fordern seine Abschaffung, weil er u. a. auch die vorübergehende Nutzung staatlicher Mittel zur Rettung systemrelevanter Banken ermöglicht. Finanziert wird der Einlagensicherungsfonds allerdings durch eine von den Banken gezahlte Umlage.Das Finanzministeriums empfiehlt nun, das US-Konkursrecht so zu überarbeiten, dass es auch internationale Großbanken angemessen berücksichtigt, und die Verwendung von Mitteln aus der Staatskasse bei der Zwangsverwaltung großer Finanzdienstleister stärker zu begrenzen. Zudem sollen die Rechte des FDIC eingeschränkt und Steuererleichterungen für sogenannte Überbrückungsgesellschaften abgeschafft werden.Vertreter der US-Bankenaufsicht, einschließlich des neuen Vorsitzenden der Notenbank Jerome Powell, sowie ausländische Regulatoren hatten sich gegen die Abschaffung der Abwicklungsbehörde ausgesprochen. Es besteht insbesondere die Befürchtung, dass das geltende Konkursrecht dem Zusammenbruch einer komplexen Megabank nicht gewachsen ist. Die Streichung der entsprechenden Regelungen des Dodd-Frank-Acts könnten das Risiko innerhalb des globalen Finanzsystems daher beträchtlich erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de