Fortuna Silver - Die Unterstützung hält (bislang)

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. musste im Anschluss an den mehr als erfreulichen Dezember einen herben Rückschlag zu Jahresbeginn verkraften. Exakt am Widerstand bei 4,40 USD versiegten die bullischen Kräfte und erneut blieb ein Ausbruch verwehrt. Seither sackte die Aktie zurück und bestätigte doch die Unterstützung bei rund 3,45 USD. Betrachten wir daher die Details im Nachgang.Der Ausrutscher vom 4. Dezember mit einem neuen Verlaufstief bei 3,37 USD wurde glücklicherweise direkt gekauft und so bestätigte sich unlängst das Level rund um 3,45 USD als Nachfragezone. Dieses noch junge Level sollte dementsprechend auch verteidigt werden, sodass die Bullen vom gegenwärtigen Niveau ausgehend, durchaus Potenzial auf der Oberseite wittern. Allerdings fehlt bislang der entscheidende Schub und so ist die aktuell Situation als durchaus "tricky" zu bezeichnen. Faktisch wäre eine weitere Stabilisierung um bzw. vielmehr über dem Niveau von 3,45 USD wünschenswert.Oberhalb von 3,84 USD sollte man dabei einen Anschlussimpuls in Richtung des mehrfach bestätigten Widerstands bei 4,40 USD einkalkulieren. Ein Ausbruch darüber wäre klar prozyklisch als Kaufsignal zu interpretieren, welches mittelfristige Perspektiven in Richtung von 5,50 USD und höher eröffnen würde. Ganz anders gestaltet sich die Lage natürlich bei einer Aufgabe der frisch etablierten Unterstützung rund um 3,45 USD.Notierungen unter dem Novembertief bei 3,41 USD bzw. insbesondere unter dem Dezembertief von 3,37 USD, dürften die Verkaufsschleusen öffnen und einen relativ schnellen Absturz in Richtung von mindestsens 2,75 USD initiieren. Sollten die Aktie auch dort keinen Halt finden können, dürfte es in einer weiteren Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 1,90 USD hinab gehen.Auf aktuellem Niveau ist die Chance einer Erholungsbewegung durchaus gegeben. Ein neues Hoch über 3,84 USD könnte hierbei weitere Käufer anlocken, sodass in einem weiteren Schritt zusätzliche Kurssteigerungen bis zum Widerstand bei 4,40 USD zu erwarten wären. Oberhalb dessen wären weitere Zugewinne bis 5,50 USD und ggf. darüber hinaus bis 6,00 USD möglich.Die Lage ist gegenwärtig jedoch noch nicht entschieden und so wäre ein abermaliges Abtauchen unter 3,45 USD kritisch zu bewerten. Speziell unterhalb von 3,37 USD müsste man mit Anschlussverlusten bis 2,75 USD und darunter wiederum mit einer Korrekturausdehnung bis zur Marke von 1,90 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.