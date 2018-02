Russland meldet starkes Plus der staatlichen Gold- und Devisenreserven

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab am gestrigen Donnerstag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich ihrer Goldbestände, in US-Dollar bekannt.Aus den Angaben geht hervor, dass sich der Wert der Reserven in der siebten Kalenderwoche deutlich erhöhte, nachdem die Zentralbank in der Vorwoche einen Rückgang um 2,4 Milliarden US-Dollar verzeichnet hatte.Am Freitag, den 16. Februar 2018, lag der Gesamtwert der Gold- und Devisenreserven Russlands demnach bei 454,0 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Plus von 6,6 Milliarden Dollar gegenüber dem vorhergegangenen Freitag. In der Vorwoche belief sich der Wert noch auf 447,4 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de