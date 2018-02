Macquarie rät zum Kauf von Rohstoffen

Wie Business Insider berichtet, gehen die Analysten der Macquarie Bank davon aus, dass der US-Dollar ebenso wie die Anleihekurse in den nächsten Jahren sinken werden. Gepaart mit überbewertet scheinenden Aktien und einer an Fahrt aufnehmenden Weltwirtschaft sei dies das ideale Umfeld für den Kauf von Rohstoffen."In dieser Umgebung glauben wir, dass es an der Zeit ist, Rohstoffe neu zu überdenken. Ein Rohstoffanteil wird wahrscheinlich bedeutend zu einem ausgewogenen Portfolio beitragen," heißt es entsprechend seitens Ric Deverell, Chefökonom bei Macquarie."Das globale Wachstum hat sich verbessert und sieht nachhaltiger aus. Das bedeutet zwar nicht, dass die Rohstoffpreise ständig steigen werden, aber nach den Unruhen der vergangenen Jahre deutet dies auf eine Phase relativer Stabilität hin," erklärt er weiter. Zudem betont er die besondere Rolle der Edelmetalle als Inflationsschutz.Deverell gibt weiterhin zu bedenken, dass im Verlauf der vergangenen 15 Jahre eine extrem geringe Korrelation zwischen Aktien oder Anleihen mit Rohstoffpreisen existiert habe. Aus diesem Grund sei auch nicht zu befürchten, dass eine Schwäche von Aktien und Anleihen auf den Rohstoffsektor übergreifen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de