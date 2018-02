Milliardär Ray Dalio prognostiziert Rezession der US-Wirtschaft

Ray Dalio, der Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession der US-Wirtschaft noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020.Wie Reuters berichtet, sprach Dalio kürzlich im Politikinstitut der Harvard Kennedy School und erklärte, dass sich die US-Wirtschaft zwar aktuell nicht in einer Blase befinde, sich dies aber schnell ändern könnte: "Ich denke, wir sind in einer Vorphase, die in eine Blase übergehen könnte [...] Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession vor der nächsten Präsidentschaftswahl wäre relativ hoch, vielleicht bei 70 Prozent."© Redaktion GoldSeiten.de