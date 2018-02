Diese 3 Charts sprechen für bedeutende Goldrallye

Carter Worth, Chartanalyst bei Cornerstone Macro, erklärte in der CNBC-Sendung Futures Now jüngst, warum er mit einer deutlichen Rallye der Goldpreise rechnet.Bei seiner Einschätzung stützt sich der Experte auf drei Charts. Die ersten beiden zeigen die Entwicklung des Goldpreises der letzten zehn Jahre. Der erste Chart belegt nach dem Hoch von 2011 eine Art umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Boden, was als Ausgangssituation für eine deutliche Bewegung nach oben diene. Der Zweite Chart zeigt anhand eines eingezeichneten Keils eine Konstellation niedrigerer Hochs und höherer Tiefs und den inzwischen erfolgten Ausbruch daraus.Der dritte Chart zeigt den Goldpreis im Vergleich zum S&P 500 sowie dem S&P 500 Total Return. Deutlich zu erkennen ist, dass Gold die Entwicklung beider in den vergangenen 20 Jahren insgesamt übertreffen konnte. Laut Worth wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen.Ende des Jahres rechnet der Analyst mit einem Goldpreis von 1.400 USD oder darüber.

These 3 charts point to a big rally ahead for gold from CNBC.

© Redaktion GoldSeiten.de