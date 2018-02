AngloGold Ashanti - In Lauerstellung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Im Dezember stand es um das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. keinesfalls rosig. Doch die untere Range der mehrmonatigen Handelsspanne erfüllte ihre Zwecke und so zogen die Notierungen noch oberhalb der Unterstützung von rund 9,00 USD wieder nach oben. Daraufhin erfolgte eine Erholung, welche bis über die Marke von 11,10 USD hinausführte. Doch da versiegten die Kräfte auch schon wieder. Mehr dazu im Fazit.Die Abwärtsbewegung seit der Erholung vom Dezember hält noch immer an. Dennoch ist der Wille im Bereich der Marke von 10,00 USD erkennbar, sodass es zum Monatsabschluss des Februars durchaus noch interessant werden dürfte. Gelingt nämlich hierbei eine Etablierung über der Marke von 10,00 USD, so sollten die Käufer das letzte Bewegungshoch bei 10,83 USD rasch überwinden können. In der Konsequenz dürfte dann nochmals die Marke von 11,10 USD attackiert werden.Oberhalb dieser verspricht sich dann sogar Potenzial bis zum letzten Reaktionshoch bei exakt 12,00 USD je Anteilsschein. Oberhalb dieses Levels dürfte sich dann sogar weiteres Potenzial bis zum Widerstand bei 13,35 USD darstellen. Zwar wäre selbst dann die bereite und seit 2017 aufgebaute Seitwärtsrange noch immer nicht geknackt, doch wenigstens eine Attacke auf die obere Range-Begrenzung könnte bullische Fortsetzungssignale bewirken.Sinkt der Kurs von AngloGold hingegen doch deutlicher unter die runde Kursmarke von 10,00 USD zurück, müsste man von einer neuerlichen Zuspitzung der Schwächephase ausgehen. Insbesondere unterhalb des Tiefs vom 9. Februar bei Notierungen unter 9,44 USD, dürfte es im weiteren Verlauf zu einem Test des Levels von 9,00 bzw. 8,86 USD kommen.Ein Abtauchen unter 8,86 USD sollte weitere Abwärtsimpulse bis 8,50 USD freisetzen, bevor darunter Rücksetzer bis hin zur Unterstützung bei 7,20 USD einkalkuliert werden müssten. Die Range wäre dementsprechend negativ aufgelöst, was unter mittelfristigen Gesichtspunkten keinesfalls konstruktiv einzuschätzen wäre.Gegenwärtig noch ein wenig richtungslos, könnte sich bei einem Sprung über 10,83 USD recht schnell weiteres Potenzial bis 11,10 USD und darüber bis zum Widerstandslevel bei 13,35 USD erschließen. Dort im Bereich der oberen Range-Begrenzung sollte es dann spannend werden. Ein Ausbruch wäre klar bullisch zu betrachten.Die Bären haben durchaus noch Chancen. Sollte die Aktie doch wieder stärker unter das Niveau von 10,00 USD zurückfallen, könnte sich bei einem Einbruch unter 9,44 USD, ein neuerlicher Test des Niveaus von 9,00 bzw. 8,86 USD offenbaren. Notierungen unter 8,86 USD müssten dabei als Startschuss einer Abwärtsbewegung bis 8,50 USD und darunter bis 7,20 USD angesehen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.