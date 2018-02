Bulletin Resources Ltd.: Das war erst der 1. Deal!

Bei Bulletin habe ich das Kursziel gestern nach dem Royalty-Deal mit Coolgardie Minerals auf 0,05 Euro angehoben. Die Aktie zog heute um gut 16% nach oben.Bis 0,05 AUD (ca. 0,032 Euro) sehe ich die Aktie als sehr gute Chance an mit einem exzellenten Chance-Risiko-Verhältnis. Leider ist die Aktie an den deutschen Börsen schlecht gestellt, so dass Sydney der deutlich bessere Handelsplatz ist.Die neue Vereinbarung mit Coolgardie Minerals ist für uns Aktionäre sehr gut und Bulletin Resources geht kaum Risiken ein, doch die Royalty-Zahlungen versprechen ein deutliches Upside für die Aktie.Die Aktionärsstruktur bei Bulletin ist zudem sehr eng gestrickt. Matsa Resources (ASX: MAT) hält 48 Millionen Aktien (26,77%) und der Direktor Paul Martin hält mit seiner Investmentgesellschaft Goldfire 39,78 Millionen Aktien (22,19%). Gut 70% aller Aktien halten die 20 größten Aktionäre.Der Vorteil eines derart straffen Aktionärsregisters ist klar. Es gehen kaum größere Aktienstückzahlen um und wenn Käufe in die Aktie kommen, kann es schnell gehen.Zudem haben wir die Sicherheit, dass das Management aufgrund des hohen Eigeninteresses im Sinne der Aktionäre handeln wird und kein Geld aus dem Fenster schmeißt.Dies war der erste "Deal" für Bulletin, doch darauf wird sich das Management nicht ausruhen. Es stehen immer noch rund 5 Millionen AUD in Cash zur Verfügung, die zur weiteren Expansion genutzt werden sollen.Ich kann mir gut vorstellen, dass das Management in diesem Jahr noch ein weiteres Projekt akquirieren möchte.Eine Kombination aus Exploration und den laufenden Royalty-Einnahmen wäre dabei ideal.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.