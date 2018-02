MGX Minerals fährt mit Wasserstoffvergasung und Extraktion von Batteriemetallen aus Petroleumkoks fort

Probe Vanadium (V) Cobalt (Co) Nickel (Ni)

ppm ppm ppm

Probe #1 421 4,8 76,8

Probe #2 458 1,3 53,4

Vancouver, 23. Februar 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) gibt bekannt, dass es beschlossen hat, die zuvor angekündigte Partnerschaft mit Highbury Energy Inc. (Highbury) zur Entwicklung eines thermochemischen Vergasungsverfahrens zur Extraktion von Metallen wie Nickel, Vanadium und Cobalt und Wasserstoff aus Petroleumkoks (Petcoke) fortzuführen.Petcoke-Proben wurden aus Alberta-Ölsanden (Probe #1) and Raffinerie-Lagerbeständen (Probe #2) von verfügbarem Petcoke genommen. Die Proben wurden vom Labor Acme Labs in Vancouver, British Columbia, mittels Standard-ICP-Analyse analysiert. Die Ergebnisse waren wie folgt:Die weitere Analyse konzentrierter Ascheproben nach der Vergasung ist zurzeit im Gange und beim Petcoke aus Ölsanden beträgt der Aschegehalt (nach Gewicht) bis zu 3% und weniger als 1% bei den Petcoke-Proben aus der Raffinerie. Man geht davon aus, dass die Metallkonzentrationen direkt der Materialreduktion entsprechen, also rund 30x bzw. mehr als 100x. Die Analyseergebnisse des Aschekonzentrats wird in Kürze erwartet.Eine Phase-2-Studie einschließlich Analysen von Standorten, einer Pilotvergasungsanlage, fortgeschrittenem Metallextraktionsprozessdesign und ersten Anlagendesignparametern wird zurzeit von Highbury durchgeführt.Petcoke ist ein Kohlenstoffmaterial, das ein Nebenprodukt der Öl- und Gasindustrie ist. Es bildet sich bei der Ölraffination. In den letzten zwanzig Jahren konnten Raffinerien schweres Rohöl (Bitumen) immer effizienter verarbeiten, wodurch weltweit auch deutlich mehr Petcoke abgeworfen wurde. Da Petcoke aus den schwereren Erdölfraktionen stammt, sind auch seine dichteren Verunreinigungen, wie Metalle und Sulfurkomponenten, darin konzentriert.Der Großteil des kanadischen Petcoke-Outputs ist in unmittelbarer Nähe zu ölsandproduzierenden Gebieten zu finden, wo Bitumen zu synthetischem Rohöl weiterverarbeitet wird. Insbesondere von der Provinz Alberta weiß man, dass sie große Petcoke-Bestände beherbergt. Laut dem Alberta Energy Regulator erreichten die Petcoke-Bestände 106 Mio. Tonnen im Jahr 2016 (1).(1) Quelle: Alberta Energy Industry, Alberta Mineable Oil Sands Plant StatisticsDie technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), dem Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Andris Kikauka ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Standards des National Instrument 43-101.Highbury Energy Inc. ist ein innovatives Energie-Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Einsatz von erneuerbaren Energieressourcen durch die Beschaffung und Umwandlung von Biomasse spezialisiert ist. Highbury hat eine geschützte Dampf-Vergasungstechnologie und ein patentiertes Gas-Säuberungssystem entwickelt, womit Biomasse in hochgradige Synthese- oder Brennstoff-Gase umgewandelt wird. Dieses robuste Verfahren produziert ein wärmeerzeugendes Gas aus den meisten Arten organischer Materie, wie Holz oder landwirtschaftlichen Abfällen, und zwar ohne große Mengen Sauerstoff zu benötigen. Das gesäuberte Synthese-Gas kann sofort Erdgas in Industrieöfen und Verbrennungsanlagen in der Mineral-, Papier-, Glas- und Zementindustrie ersetzen. Alternativ kann das Synthese-Gas einen Verbrennungsmotor antreiben, um Elektrizität zu generieren, während die entstehende Wärme zum Heizen oder zur Kühlung verwendet werden kann. Synthese-Gas kann auch in hochwertige Flüssigbrennstoffe mit niedrigem Kohlenstoffanteil, wie z.B. Diesel oder Flugzeugtreibstoff, aber auch in Chemikalien wie Methanol oder Ethanol, umgewandelt werden. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.com 