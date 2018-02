First Cobalt Corp. für TSX Venture 50 ausgewählt

Toronto, 22. Februar 2018 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in der Rangliste des Jahres 2018 als eines der TSX Venture 50®-Unternehmen aufscheint und somit zu den besten 50 börsennotierten Unternehmen der TSX-V zählt.TSX Venture 50® listet die besten zehn Unternehmen in fünf großen Industriesektoren auf, die als Marktführer bei der Schaffung eines Aktionärswerts anhand von drei gleich gewichteten Kriterien identifiziert wurden: Wachstum der Marktkapitalisierung, Steigerung des Aktienkurses und Handelsvolumen. First Cobalt landete in der Liste der führenden Bergbauunternehmen des Jahres auf dem vierten Platz von insgesamt 1.200 Bergbauunternehmen, die an der TSX-V notieren.Es ist eine Ehre, als leistungsstarkes Bergbauunternehmen in den TSX Venture 50 aufzuscheinen. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Strategie durch den Markt. Das Vertrauen unserer Investoren ist keine Selbstverständlichkeit und wir werden unermüdlich daran arbeiten, diese Unterstützung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.First Cobalt wird in einem Video von TSX Venture 50 erwähnt, das hier aufgerufen werden kann: https://youtu.be/OS8SGnT5Sck.Die Aktiva von First Cobalt umfassen nahezu die Hälfte der historischen Bergbaukonzessionsgebiete im Cobalt Camp in Ontario (Kanada). Das Unternehmen kontrolliert 50 historische Minen auf 10.000 Hektar sowie eine Mühle und die einzige genehmigte Kobaltraffinerie in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien zu produzieren. First Cobalt begann im Jahr 2017 mit den Bohrungen im Cobalt Camp und ist bestrebt, durch neue Entdeckungen und Wachstumsmöglichkeiten einen Aktionärswert zu schaffen.Für First Cobalt Corp. Trent MellPresident & Chief Executive OfficerHeather Smiles, Investor Relationsinfo@firstcobalt.com+1.416.900.3891In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!