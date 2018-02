Japaner schmuggeln 2017 Rekordmengen an Gold ins Land

In Japan haben die illegalen Goldeinfuhren im vergangenen Jahr offenbar ein bislang unbekanntes Ausmaß erreicht. Wie die Japan Times kürzlich berichtete, haben die Zollbehörden 2017 insgesamt 6.236 kg Gold sichergestellt - ein neuer Rekord. Basierend auf dem Durchschnittspreis des Jahres hatte das Gold einen Wert von rund 28 Milliarden Yen bzw. 261 Millionen US-Dollar.Grund für den Anstieg des Goldschmuggels ist nach Angaben der Zeitung eine Verbrauchssteuer auf importiertes Gold, die die Händler auf diese Weise umgehen wollen. Seitdem die Steuer im Jahr 2014 von 5% auf 8% angehoben wurde, habe der Schmuggel Jahr für Jahr zugenommen.Die Zahl der bekannten Straffälle hat sich dem Artikel zufolge im vergangenen Jahr drastisch erhöht: In einem entsprechenden Bericht meldete das Finanzministerium einen Anstieg um 66%, von 811 Fällen 2016 auf 1.347 im letzten Jahr.In 94% dieser Fälle versuchten die Schmuggler, dass Gold auf dem Luftweg ins Land zu bringen. Von den insgesamt 4.779 kg Gold, die an den japanischen Flughäfen sichergestellt wurden, stammte der Großteil aus Südkorea, Hongkong und Taiwan.Die Behörden planen angesichts der Zunahme der illegalen Einfuhren in den letzten Jahren nun strengere Zollkontrollen und eine Verschärfung der Strafen.© Redaktion GoldSeiten.de