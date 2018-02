Keine Panik auf der Titanic!

Es macht sich aktuell wieder etwas Unsicherheit breit auf dem Parkett der Edelmetall Investoren, warum kommen wir schon wieder zurück im Preis, nachdem wir doch einen ersten Anstieg hatten?Ja der gesamte Minensektor, GDX, GDXJ und auch der HUI sowie die Metalle Gold, Silber und der GLD (SPDR Gold Trust) stiegen fast gleichzeitig an.Jetzt korrigieren Sie gleichzeitig, was für ein sauberes Verlaufsmuster spricht Genauso das es sich nicht um eine Impulsive sondern korrektive Bewegung handelt stimmt mich positiv für unsere Erwartung. Ich für meinen Teil wäre sehr froh darüber noch einmal tiefer in die blaue Box also unseren Tradingbereich einzutauchen.Meine Positionsgrößen für Gold sowie den GLD sind bisher noch relativ gering, ich stocke jedoch nur zu besseren Preisen auf, nicht zu schlechteren, somit ist ein weiteres eintauschen in den Zielbereich ein Geschenk für mich und alle Anleger die noch nicht, oder ungenügend investiert sind.Die zu Ende gehende Handelswoche, war alles andere als spaßig. Zudem war der fehlende Handelstag wegen des US Feiertages deutlich spürbar. Entsprechend schleppt die Korrektur sich durch die Woche und reift zu keiner Entscheidung. Wir müssen weiterhin ganz klar davon ausgehen, dem Zielbereich nochmals einen Besuch abzustatten, insofern es den Bullen nicht gelingt den Preis über das vormalige Hoch zu treiben. Bisher krebsen wir im Bereich der 1335 $. Etwas tiefer liegt auch meine Eigene Position und nochmals etwas tiefer würde ich gerne weiter aufstocken. Sollte der Kurs nochmals die 1300 $-1280 $ anlaufen wäre das ein Feiertag für mich.Im GLD ist ebenfalls das letzte Hoch nun das bestimmende Level. Solange dieses nicht fällt, müssen wir uns auch hier auf tiefere Kurse einstellen. Übergeordnet bleiben wir aber in beiden Märkten dabei, dass wir von einer nahenden Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ausgehen.Man kann sich im Silbermarkt jetzt vieles einbilden auf die Zwischenmarken, die sich vom bisherigen Tief bis zur Marke von 17.09 $ erstrecken. Doch solange wir nicht mindestens über diese Ausbrechen, haben wir keinerlei Bestätigung, dass wir hier ein Tief ausgebaut haben könnten. Endgültig analog zu Gold und dem GLD, bestätigt sich der Ausbruch so oder so, erst mit einem Überschreiten des letzten Hochs. Davon sind wir aber aktuell, noch im Bereich von einem 1 $ entfernt. Somit ist hier noch einiges an Weg zu gehen. Übergeordnet bleiben wir aber der Meinung treu, dass die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung nur eine Frage der Zeit ist.Ich denke die Situation gestaltet sich für alle deutlich, Positionen halten, und bei weiteren Abverkäufen, den den wichtigen Marken Limit Orders (Kauf Aufträge) hinterlegen, damit diese nicht verpasst werden. In den Updates zum Sonntag, werden wir auf den genauen zu erwartenden Verlaufsweg für Gold und Silber eingehen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de