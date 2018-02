Euro/USD Future legt Verschnaufpause ein

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Währungspaares EUR/USD von 2006 bis heute, bei Kursen von 1,2314 USD. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro-Futures für jeden Monat ab.Von Januar bis September 2017 stiegen die Kurse der europäischen Gemeinschaftswährung von 1.0374 bis auf 1,2093. Im Zuge dieser starken Aufwärtsbewegung wurde die seit März 2015 bestehende Seitwärtsbewegung mit den bedeutsamen Widerständen um 1,1580 und 1,1720 nach oben verlassen. Das Überschreiten der Seitwärtsbewegung hat das langfristige Chartbild klar verbessert.Der Anfang November abgeschlossene Abwärtsimpuls mit dem Bewegungstief bei 1,1584 hat aufwärtstrendbestätigenden Charakter und ist lediglich als idealtypischer Rücksetzer an die alten Widerstände und jetzigen Unterstützungen zu bewerten.Mit dem Überschreiten von 1,2093 im Januar wurde ein neues langfristiges Kaufsignal generiert, der übergeordnete Aufwärtstrend wurde etabliert. Im Zuge dieses Signals legten die Kurse des EUR/USD weiter zu und erreichten am 25. Januar bei 1,2577 das bisherige Jahreshoch.Aus der Perspektive des mittelfristigen Wochencharts wurde der bestehende Aufwärtstrend in den letzten Wochen durch eine richtungslose Seitwärtspendelbewegung zwischen1,26 und 1,22 abgelöst. Charakteristisch für einen solchen neutralen Stauraum sind häufige Richtungswechsel innerhalb einer bestimmten Handelsspanne. Im abgebildeten Wochenchart wird dieser Bereich durch die Wechselstäbe innerhalb des Messstabes visualisiert.Die langfristigen Aussichten bleiben weiter positiv. Insbesondere bei Kursen über 1,26 ist mit weiter steigenden Kursen bis an die nächsthöhere Widerstandsebene bei 1,28 und 1,30 zu rechnen.Mit dem Jahreshoch aus 2017, der seit Februar 2017 bestehenden, eingezeichneten Aufwärtstrendlinie und den Konsolidierungstiefs der letzten Wochen findet die europäische Gemeinschaftswährung zwischen 1,2250 und 1,2090 ein starkes Unterstützungsniveau. Dieser Bereich bietet den Bullen in den nächsten Wochen eine gute erste Möglichkeit den übergeordneten Aufwärtstrend erneut durchzusetzen und die Hausse wieder aufzunehmen.Bei Kursen darunter ist mit einer Ausweitung der Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend zu rechnen. Als nächsttiefere Unterstützungszone ist neben der psychologisch wichtigen Marke von 1,20 der Bereich um 1,1920 zu nennen.Erst Kurse unter 1,1480 verschlechtern die langfristig positive Situation.© Björn Heidkamp