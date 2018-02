Kitcos Goldumfragen: Analysten und Anleger unsicher

Nachdem sich Gold in diesem Jahr bislang in einer relativ engen Handelsspanne bewegte, die viele Trader frustrierte, besteht unter den Marktteilnehmer nun kein Konsens mehr bezüglich der zu erwartenden Kursentwicklung. Wie die wöchentliche Umfrage von Kitco News zeigt, hat der Anteil der bullischen Marktbeobachter deutlich abgenommen.An der aktuellen Umfrage beteiligten sich 19 Finanzprofis, von denen jeweils sieben (37%) mit einem Anstieg bzw. mit einer Seitwärtsentwicklung des Goldpreises in dieser Woche rechnen. Fünf Analysten (26%) glauben dagegen, dass der Kurs sinken wird. Für die vergangene Woche hatten noch 60% eine positive Entwicklung erwartet.Auch unter den Vertretern der Main Street, die in der letzten Woche noch zu 63% bullisch waren, hat sich die Stimmung eingetrübt. Von den insgesamt 900 Privatanlegern, die eine Prognose wagten, gehen 423 bzw. 47% von einer Erhöhung des Goldpreises im Wochenverlauf aus. 366 Umfrageteilnehmer bzw. 41% erwarten dagegen einen Preisrückgang. Die restlichen 111 Anleger bzw. 12% waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de