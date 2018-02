Centerra Gold: Finanzzahlen für 2017

Wie Centerra Gold Inc. im Rahmen des Finanzberichtes für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 mitteilte, verzeichnete das Unternehmen in den drei Monaten bis 31. Dezember 2017 einen Nettogewinn von 130,0 Mio. USD bzw. 0,45 USD je Aktie (Q4 16: Nettogewinn von 63,6 Mio. USD bzw. 0,23 USD je Aktie). Im Gesamtjahr konnte ein Nettogewinn von 209,5 Mio. USD bzw. 0,72 USD je Aktie erzielt werden (2016: Nettogewinn von 151,5 Mio. USD bzw. 0,60 USD je Aktie).Im vierten Quartal wurde durch den Verkauf von 242.228 Unzen Gold ein Umsatz in Höhe von 358,2 Mio. USD erzielt. In den zwölf Monaten bis 31. Dezember generierte Centerra einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD, basierend auf dem Verkauf von 792.466 Unzen Gold. Verglichen zu den jeweiligen Zeiträumen im Jahr 2016 stieg der Umsatz des Unternehmens damit um 17 resp. 58% an.Der operative Cashflow blieb im Zeitraum von Oktober bis Dezember verglichen zum Dezemberquartal 2016 mit 170,4 Mio. USD unverändert. Im Gesamtjahr 2017 ergab sich mit 500,9 Mio. USD ein Anstieg um 35%.© Redaktion MinenPortal.de