Gerald Celente: Was passiert im weiteren Verlauf des Jahres?

Greg Hunter von USAWatchdog.com veröffentlichte am gestrigen Sonntag ein neues Interview mit dem Trendforscher Gerald Celente. Der viel zitierte Systemkritiker hatte für dieses Jahr eine 10%-Korrektur des Aktienmarktes prognostiziert, welche inzwischen bereits stattgefunden hat. Wie geht es nun weiter?Wie Celente erklärt, glaubt er, dass die Trump-Rallye bald ihr Hoch erreicht haben wird. Er geht davon aus, dass es zunächst weiter aufwärts gehen wird für den US-Aktienmarkt. Dies begründet er damit, dass Präsident Trump es den Unternehmen ermögliche, Geld aus dem Ausland zurückzuholen, welches sich dort aus Gründen der Steuerersparnis befand. Die Firmen erhalten dabei laut Celente nun große Steuervergünstigungen und das Geld wird seiner Meinung nach wiederum in Aktienrückkäufe fließen.Letztlich glaubt der Trendforscher im Jahresverlauf an eine weitere Korrektur des Aktienmarktes um 10%. Er rechnet damit, dass es zu einem sogenannten "Black-Swan-Event" ("Schwarzer Schwan") kommen könnte. Als Möglichkeit nennt er einen neuen Krieg im Nahen Osten. Ein solches Ereignis könnte die Ölpreise über 100 $ pro Barrel steigen lassen. Dann könnten sich nicht nur der US-Aktienmarkt sondern auch die Aktienmärkte weltweit in bearisches Terrain verabschieden. "Die Märkte sind überbewertet, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen im Bereich von 26 und 14 ist normalerweise der Durchschnitt. Sie befinden sich, an diversen Kennzahlen gemessen, in der Nähe von historischen Höchstständen," so Celente.Was sich darüber hinaus negativ auf die Märkte auswirken könnte seien die steigenden Zinssätze.In Bezug auf Gold äußert sich Celente ein weiteres Mal als Freund des Metalls. Er glaube allerdings nicht an eine große Bewegung, bevor der Goldpreis 1.450 USD erreiche und sich in diesem Bereich stabilisiere.