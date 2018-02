Zijin Mining nimmt sichtlich Fahrt auf

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Im vergangenen Monat ( 16.01. ) coverten wir die Aktie des chinesischen Minenunternehmens Zijin Mining Group Co. Ltd. mit einer durchaus bullischen Grundtendenz. Wie man mit Blick auf den Chartverlauf sieht, zogen die Notierungen weiter an und auch das Wiederstandslevel von 0,40 bis 0,42 EUR wurde erreicht. Heute bereits wieder mit +3,55% scheint es als wollen die Bullen den Ausbruch über 0,44 EUR wagen. Gelingt dies, wäre mittelfristiges Potenzial bis zur Region von 0,60 EUR eröffnet.Um das gegenwärtig bullisch Bild aufrecht zu erhalten, sollten Kurse unterhalb von 0,32 EUR vermieden werden. Ein möglicherweise damit einhergehende Einbruch unter 0,30 EUR dürfte die Aufwärtstrendlinie seit 2013 zu Fall bringen und bärisches Potenzial heraufbeschwören.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.